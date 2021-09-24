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Ризнык: У Шевченко была тактика в пас, открывать зоны. У Петракова - показывать более надежный футбол

Национальная сборная Украины
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Голкипер сравнил Андрея Николаевича и Александра Васильевича

Ризнык: У Шевченко была тактика в пас, открывать зоны. У Петракова - показывать более надежный футбол

фото - УАФ

Новина українською

Голкипер "Ворсклы" и сборной Украины Дмитрий Ризнык сравнил методы работы Андрея Шевченко и Александра Петракова.

- Ты вызывался, когда был Шевченко и сейчас вызываешься при Петракове. Сравни двух тренеров.

- У Андрея Николаевича Шевченко была тактика больше в пас, открывать зоны. У Александра Васильевича более надежный футбол надо демонстрировать. С Петраковым мы работали еще в U-20 на чемпионате мира, поэтому у нас с ним проблем не было.

- Расскажи об особенностях тренировок с Александром Шовковским.

- Он больше занимается полевыми игроками, у нас другой тренер вратарей. При Шевченко был Педро Луис Харо Регеро и он нас тренировал. Шовковский подсказывал также.

- Может быть такое, что сборная разделится на два лагеря?

- Нет, такого не будет. Мы, как единый кулак. Плывем в одной лодке. Больше всего общаюсь с Корниенко, Коноплей и Булецой.

- Кто лучший тренер: Петраков или Шевченко?

- Оба по-своему хороши.

- Как думаешь, то, что сейчас вызывают игроков не только из Европы, "Динамо" и "Шахтера" - это хорошо?

- Думаю, что тренеры хотят больше узнать о ребятах. Конечно, хочется, чтобы вызвали в сборную Украины игроков из других клубов, но нужно понимать, что здесь надо давать результат.

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В статье: Андрей Шевченко Ворскла (Полтава) Украина Александр Петраков Дмитрий Ризнык
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Источник:
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
24.09.2021 в 20:20
Шевченко, конечно, тренер не опытный, но его сборная, благодаря хорошему штабу, двигалась потихоньку вперёд. Сборная Петракова-это копия сборной Фоменко.
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