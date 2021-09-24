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Ризнык: У Шевченко была тактика в пас, открывать зоны. У Петракова - показывать более надежный футбол
Голкипер сравнил Андрея Николаевича и Александра Васильевича
фото - УАФ
Голкипер "Ворсклы" и
- Ты вызывался, когда был Шевченко и сейчас вызываешься при Петракове. Сравни двух тренеров.
- У Андрея Николаевича Шевченко была тактика больше в пас, открывать зоны. У Александра Васильевича более надежный футбол надо демонстрировать. С Петраковым мы работали еще в U-20 на чемпионате мира, поэтому у нас с ним проблем не было.
- Расскажи об особенностях тренировок с Александром Шовковским.
- Он больше занимается полевыми игроками, у нас другой тренер вратарей. При Шевченко был Педро Луис Харо Регеро и он нас тренировал. Шовковский подсказывал также.
- Может быть такое, что сборная разделится на два лагеря?
- Нет, такого не будет. Мы, как единый кулак. Плывем в одной лодке. Больше всего общаюсь с Корниенко, Коноплей и Булецой.
- Кто лучший тренер: Петраков или Шевченко?
- Оба по-своему хороши.
- Как думаешь, то, что сейчас вызывают игроков не только из Европы, "Динамо" и "Шахтера" - это хорошо?
- Думаю, что тренеры хотят больше узнать о ребятах. Конечно, хочется, чтобы вызвали в сборную Украины игроков из других клубов, но нужно понимать, что здесь надо давать результат.
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