Ризнык: У Шевченко была тактика в пас, открывать зоны. У Петракова - показывать более надежный футбол

Голкипер "Ворсклы" и сборной Украины Дмитрий Ризнык сравнил методы работы Андрея Шевченко и Александра Петракова.

- Ты вызывался, когда был Шевченко и сейчас вызываешься при Петракове. Сравни двух тренеров.

- У Андрея Николаевича Шевченко была тактика больше в пас, открывать зоны. У Александра Васильевича более надежный футбол надо демонстрировать. С Петраковым мы работали еще в U-20 на чемпионате мира, поэтому у нас с ним проблем не было.

- Расскажи об особенностях тренировок с Александром Шовковским.

- Он больше занимается полевыми игроками, у нас другой тренер вратарей. При Шевченко был Педро Луис Харо Регеро и он нас тренировал. Шовковский подсказывал также.

- Может быть такое, что сборная разделится на два лагеря?

- Нет, такого не будет. Мы, как единый кулак. Плывем в одной лодке. Больше всего общаюсь с Корниенко, Коноплей и Булецой.

- Кто лучший тренер: Петраков или Шевченко?

- Оба по-своему хороши.

- Как думаешь, то, что сейчас вызывают игроков не только из Европы, "Динамо" и "Шахтера" - это хорошо?

- Думаю, что тренеры хотят больше узнать о ребятах. Конечно, хочется, чтобы вызвали в сборную Украины игроков из других клубов, но нужно понимать, что здесь надо давать результат.