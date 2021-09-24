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УАФ приостановила продажу билетов на матч Украина – Босния и Герцеговина
Связано это с негативной динамикой роста заболеваемости COVID-19
УАФ приостановила продажу билетов на матч отбора
Связано это с изменением эпидемиологической ситуации в стране, связанной с ростом показателей заболеваемости COVID-19.
В сообщении говорится, что Ассоциация мониторит ситуацию в стране, изучает динамику заболеваемости и в ближайшее время может восстановить продажа билетов.
Все билеты, приобретенные ранее, действительны. О восстановлении продажи билетов будет сообщено дополнительно.
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