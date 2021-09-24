УАФ приостановила продажу билетов на матч Украина – Босния и Герцеговина

УАФ приостановила продажу билетов на матч отбора ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина, который состоится во Львове 12 октября.

Связано это с изменением эпидемиологической ситуации в стране, связанной с ростом показателей заболеваемости COVID-19.

В сообщении говорится, что Ассоциация мониторит ситуацию в стране, изучает динамику заболеваемости и в ближайшее время может восстановить продажа билетов.

Все билеты, приобретенные ранее, действительны. О восстановлении продажи билетов будет сообщено дополнительно.