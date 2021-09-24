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УАФ приостановила продажу билетов на матч Украина – Босния и Герцеговина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Связано это с негативной динамикой роста заболеваемости COVID-19

УАФ приостановила продажу билетов на матч Украина – Босния и Герцеговина

Новина українською

УАФ приостановила продажу билетов на матч отбора ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина, который состоится во Львове 12 октября.

Связано это с изменением эпидемиологической ситуации в стране, связанной с ростом показателей заболеваемости COVID-19.

В сообщении говорится, что Ассоциация мониторит ситуацию в стране, изучает динамику заболеваемости и в ближайшее время может восстановить продажа билетов.

Все билеты, приобретенные ранее, действительны. О восстановлении продажи билетов будет сообщено дополнительно.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина УАФ коронавирус
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Комментарии (2)
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Виктор 2209 (Мехико)
24.09.2021 в 20:32
Ближе к матчу будет акция-сделай прививку и получи билет в подарок
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Соколов (Никополь)
24.09.2021 в 19:36
Бардак. Футбол проводят а концерт группы Кино перенесли.
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