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"Такого не было при Шевченко". Суркис оценил конфликт Петракова и Караваева
Президент киевлян недоволен развитием событий в лагере сборной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о конфликте тренера сборной Украины Александра Петракова с защитником Александром Караваевым и полузащитником Русланом Малиновским.
"Я считаю провальным был последний отборочный цикл. Да, с Францией сыграли успешно, но не взяли те очки, где должны были взять. Это в Казахстане. Обязаны были брать очки.
И потом обвиняются мои же футболисты, которые должны вернуться ко мне. Так не приглашайте их сборную тогда. Не надо, такого не было при Шевченко. Если этот футболист не готов – тренер просто его не включает в заявку. Но это мудрость тренера.
Не надо выносить на люди то, что должно быть внутри коллектива. Сегодня обидели Караваева, а завтра могут обидеть любого другого. Футболисты это все видят. У меня множество было разговоров с моими футболистами, но это все решалось внутри коллектива.
А тут моего основного игрока публично оскорбляют в прессе. Как его приводить в чувства? Как его приводить в порядок? Есть вещи, которые я посоветовал бы, мы с ним примерно одного возраста, не надо выносить ссоры из избы.
Малиновский – ведущий футболист, нужно находить общий язык", – сказал Суркис.
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