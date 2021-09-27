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"Такого не было при Шевченко". Суркис оценил конфликт Петракова и Караваева

Национальная сборная Украины
(6 голосов)

Президент киевлян недоволен развитием событий в лагере сборной

"Такого не было при Шевченко". Суркис оценил конфликт Петракова и Караваева

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о конфликте тренера сборной Украины Александра Петракова с защитником Александром Караваевым и полузащитником Русланом Малиновским.

"Я считаю провальным был последний отборочный цикл. Да, с Францией сыграли успешно, но не взяли те очки, где должны были взять. Это в Казахстане. Обязаны были брать очки.

И потом обвиняются мои же футболисты, которые должны вернуться ко мне. Так не приглашайте их сборную тогда. Не надо, такого не было при Шевченко. Если этот футболист не готов – тренер просто его не включает в заявку. Но это мудрость тренера.

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Не надо выносить на люди то, что должно быть внутри коллектива. Сегодня обидели Караваева, а завтра могут обидеть любого другого. Футболисты это все видят. У меня множество было разговоров с моими футболистами, но это все решалось внутри коллектива.

А тут моего основного игрока публично оскорбляют в прессе. Как его приводить в чувства? Как его приводить в порядок? Есть вещи, которые я посоветовал бы, мы с ним примерно одного возраста, не надо выносить ссоры из избы.

Малиновский – ведущий футболист, нужно находить общий язык", – сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Украина Александр Караваев Динамо (Киев) Александр Петраков
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (17)
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oda1979 (Запорожье)
27.09.2021 в 11:00
Караваев пошел жаловаться к Сурку:)) Мда.. Наши "звезды шкиряного мяча" такие ранимые:)))
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0
-2
79timoha (Днепропетровск)
27.09.2021 в 10:50
Его для этого и поставили чтоб стрелки перевести.Зато лэгэнда теперь тренирует клюб в фифе наверно,ссыкло сбежавшее после начала отбора после 3-х матчей ну недобрали три очка и что?ПОсле успешного евро,как нам говорят.
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+2
0
efim423 (odessa)
27.09.2021 в 10:38
суркис олень не понимает , что несёт . Как тренер может менять игроков сборной , если у него была около 10 дней на подготовку , и игры сборной показали что некоторые игроки не подходят и явно лажают .
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+2
-2
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
27.09.2021 в 10:33
Краще хай коментує своїх бидлофанатіків
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+1
-2
MaximSK (Киев)
27.09.2021 в 10:30
Прав или нет Петраков покажет октябрьские матчи против финнов и боснийцев, если снова наберем 2 очка или меньше, можно смело отправлять Петракова в отставку, нужен более профессиональный тренер.
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+3
0
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palmotron (Бровари)
27.09.2021 в 10:21
Це як раз і супер! Що у Петракова є своя думка і свої погляди на гру і команду, і ним не керують як Шевою.
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+5
-2
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Kalina ua (Sumy)
27.09.2021 в 10:19
Шева, насмешил, Шеве было сказано, если не будут играть, то отпускать в сб не буду, праведник. Сказал бы уже прямо и так не могу продать футболистов (хочу много), а ты еще цену на них сбиваешь.
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+2
-4
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alex.belogubko (одесса)
27.09.2021 в 09:54
Суркис сейчас ДК слабое лучших игроков отдал в ЧО --забери надо усиливаться а Мороза в первую очередь помощь Мирчи
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0
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.09.2021 в 10:02
Ротань буде тренувати Чорноморець
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+2
-1
F@ust (Прага)
27.09.2021 в 09:50
Суркис спец в футболе? Я промолчу. А Караваев показал, что показал. А это были результативные ошибки. Что ему теперь, молока за вредность работы дать? Перебьется.
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+4
-4
Daddygo (Харьков)
27.09.2021 в 09:37
Шо он несет ? - "публично оскорбляют в прессе" Старик в маразме.Караваев сам себя оскорбил 2 раза, когда его дважды наказал одним и тем же приемом какой-то узкоглазый из чемпионата классом ниже.
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+4
-6
FC Energy (Новая Каховка)
27.09.2021 в 09:43
В чем Суркис не прав? Нельзя выносить на прессу все процессы внутри коллектива
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+7
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.09.2021 в 09:45
З таким же успіхом можна звинуватити й Пятова у трьох голах(не виручив) один правда не зарахували. Все вірно Суркіс каже. Так не варто вчиняти Коучу..
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+5
0
Caballero (Dream country)
27.09.2021 в 09:33
Хто ти такий? Власник динами?
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0
-7
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.09.2021 в 09:57
Він власник, а ти ніхто й звати тебе ніяк.
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+2
-1
kalan-86 (Анкара)
27.09.2021 в 09:32
Спасибо Игорь Михайлович, что выступили с таким заявлением. Этому недокоучу, который любит прямоту, только так и нужно доносить свою позицию. Вся Украина в шоке от этого профана.
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+4
-10
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2.dc (Николаев)
27.09.2021 в 09:45
… дружочек, ты хоть эа всю Украину не расписывайся, не солидно как-то … (((
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+5
-4


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