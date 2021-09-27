"Такого не было при Шевченко". Суркис оценил конфликт Петракова и Караваева

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о конфликте тренера сборной Украины Александра Петракова с защитником Александром Караваевым и полузащитником Русланом Малиновским.

"Я считаю провальным был последний отборочный цикл. Да, с Францией сыграли успешно, но не взяли те очки, где должны были взять. Это в Казахстане. Обязаны были брать очки.

И потом обвиняются мои же футболисты, которые должны вернуться ко мне. Так не приглашайте их сборную тогда. Не надо, такого не было при Шевченко. Если этот футболист не готов – тренер просто его не включает в заявку. Но это мудрость тренера.