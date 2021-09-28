Кочергин: Пока в резервном списке сборной Украины, жду своего шанса

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин прокомментировал попадание в резервный список сборной Украины.

"Я попал в резервный список, чему очень рад. Рад, что на меня обращают внимание тренеры национальной сборной. Это для меня большая честь. В сборную готов поехать всегда, чтобы помочь команде.

Буду ждать своего шанса", - сказал Кочергин.