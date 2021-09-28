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Кочергин: Пока в резервном списке сборной Украины, жду своего шанса
Игрок находится в сфере внимания тренерского штаба "сине-желтых"
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин прокомментировал попадание в резервный список сборной Украины.
"Я попал в резервный список, чему очень рад. Рад, что на меня обращают внимание тренеры национальной сборной. Это для меня большая честь. В сборную готов поехать всегда, чтобы помочь команде.
Буду ждать своего шанса", - сказал Кочергин.
В текущем сезоне УПЛ 25-летний форвард за "Зарю" провел девять матчей, забил пять мячей и выполнил одну результативную передачу.
Напомним, Кочергин дебютировал за "сине-желтых" в товарищеском матче против Чехии (1:1).
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