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Уже найдена замена. Зинченко не сыграет за сборную в октябре
У Александра надрыв икроножной мышцы
фото - Олександр Приходько
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сыграет за сборную Украины в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.
У него надрыв икроножной мышцы.
В связи с этим в. о. главного тренера сборной Александр Петраков перевел из резервного списка к основному хавбека "Днепра-1" Александра Пихаленка. Для 24-летнего игрока это первый вызов в ряды "сине-желтых".
Напомним, сбор национальной команды начнется 4 октября. Матчи с Финляндией и Боснией Герцеговиной пройдут 9 и 12 октября соответственно.
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