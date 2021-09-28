Уже найдена замена. Зинченко не сыграет за сборную в октябре

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сыграет за сборную Украины в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.

У него надрыв икроножной мышцы.

В связи с этим в. о. главного тренера сборной Александр Петраков перевел из резервного списка к основному хавбека "Днепра-1" Александра Пихаленка. Для 24-летнего игрока это первый вызов в ряды "сине-желтых".

Напомним, сбор национальной команды начнется 4 октября. Матчи с Финляндией и Боснией Герцеговиной пройдут 9 и 12 октября соответственно.