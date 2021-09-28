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Национальная сборная Украины

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Уже найдена замена. Зинченко не сыграет за сборную в октябре

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

У Александра надрыв икроножной мышцы

Уже найдена замена. Зинченко не сыграет за сборную в октябре

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сыграет за сборную Украины в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.

У него надрыв икроножной мышцы.

В связи с этим в. о. главного тренера сборной Александр Петраков перевел из резервного списка к основному хавбека "Днепра-1" Александра Пихаленка. Для 24-летнего игрока это первый вызов в ряды "сине-желтых".

Напомним, сбор национальной команды начнется 4 октября. Матчи с Финляндией и Боснией Герцеговиной пройдут 9 и 12 октября соответственно.

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В статье: Украина Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (23)
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pilips111 (Чернигов)
28.09.2021 в 13:36
Кого????!!!)))
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+2
-1
wit666 (Одесса)
28.09.2021 в 12:35
Почему в клубе и в НСУ Зинченко играет на разных позициях? Срна в свое время тоже практиковал подобное, но: 1.перемещался он в пределах правого фланга(лотераль - Шахтёр, п.полузащитник - НСС), 2.данная ротация обусловлена отсутствием подобного игрока с подачей и скоростью(в защите Срна был не идеален), 3.Срна был переигран с полузащитника в защитника Луческу. Теперь вопрос: почему левый защитник играет на позиции опорного-центрального хава? В клубе или в сборной он не на своей позиции?p. s. Финал ЛЧ показал уровень игры Зинченко при смещении с фланга в центр.
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+4
-2
wit666 (Одесса)
28.09.2021 в 13:30
НСС - НСХ(Национальная сборная Сербии) - (Национальная сборная Хорватии)
Ответить
+1
0
ArchiArchi
28.09.2021 в 13:49
Потому что в МС Зина очень часто в атаке смещается в центр, фактически в атаке он опорник. Смотреть матчи МС надо чтоб глупости не спрашивать. Хотя надо признать, в схеме с тремя ЦЗ Зина в сборной может спокойно играть ЛЗ как в матче со шведами
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0
0
wit666 (Одесса)
28.09.2021 в 14:05
Вопрос риторический. Для умников - это вопрос не требующий ответа.Фланговый игрок и игрок центра поля кардинально отличаются, смещатся это одно, но со старта выходить на не родную позицию?Суть вопроса заключается в том, что зазвездевшие игроки диктуют свою волю в сборной, и играют там, где они считают, будут больше всего на виду. В клубе их ставят там, где от них будет максимальная польза.
0
0
avatar
odinvodin (Доброполье)
28.09.2021 в 12:34
Кочергина надо довызывать, Ярмоленко и Цыганков одноногие,некому слева играть
Ответить
0
-5
Dr. House (Поділля)
28.09.2021 в 12:44
А Кочергін двоногий?))
Ответить
+5
-1
avatar
odinvodin (Доброполье)
28.09.2021 в 12:51
Играл слева и не раз. А вот Ярмолу и Цыганкова ни разу не видел слева
0
-6
Dr. House (Поділля)
28.09.2021 в 12:57
Плохо смотрел)))
+7
0
vinn (Khmelnitsky)
28.09.2021 в 13:10
Ну ладно...не бачив матчів ДК сезону 2009/10...малий, чи ще не родився....але Україна - Іспанія також не дивився?)) це про те що Ярмола і Вітя ніколи зліва не грали))
Ответить
+1
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
28.09.2021 в 12:29
Ще й без Зіни?А хто ж буде ходить по полю руками махать?Це перша позитивна новина про збірну
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+9
-2
MaximSK (Киев)
28.09.2021 в 12:24
А если Бульяский не успеет восстановиться к матчам сборной, вызовут еще одного ноунейма? Петракову лишь бы не вызывать Малиновского. Если в следующих двух матчах не наберем минимум 4 очка, щансов по сути не будет, а он делает все чтобы это случилось.
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+1
-5
oda1979 (Запорожье)
28.09.2021 в 12:18
Будет финт, если этим составом дрюкнут и Боснию, и финников
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+6
0
аалекс ( Крым)
28.09.2021 в 12:24
Этот состав будет ничем не хуже чем у Боснии и Финляндии, так что если нормально будут играть, то и результат получится положительный.
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+7
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
28.09.2021 в 12:16
Так як та збірна зараз грає, то нема різниці хто буде замість Зіни.
Ответить
+4
-4
ArchiArchi
28.09.2021 в 12:16
Вся надія на Шапаренко і Ярмолу, якщо з ними щось, нам гайки(((
Ответить
+9
-2
avatar
armik (Киев)
28.09.2021 в 12:18
Тебя довызовут.Один хрен там одни лузеры во главе с недоумком.
Ответить
+1
-10
Ten0N (Leopolis)
28.09.2021 в 13:16
А тебе не вызовут, потому что ты даже не лузер, так кусок из под ногтя.
+5
-1
avatar
satellite (Харьков)
28.09.2021 в 12:16
Очень плохая новость!!!!Зинченко, нужен Сборной!!! Скорейшего выздоровления!!!
Ответить
0
-10
avatar
armik (Киев)
28.09.2021 в 12:14
Еще Ярмола положит и тушите свет.
Ответить
+3
-2
Roman Zett (Poltava)
28.09.2021 в 12:02
Это даже лучше, без него в составе у нас шансов больше
Ответить
+7
-5
Dr. House (Поділля)
28.09.2021 в 12:08
Ну да, Пихаленок лучше Зины... Разве что по сквернословию...
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+3
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.09.2021 в 12:18
а хто це такий?
+3
-5


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