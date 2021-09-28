Герой футбольного дня. Александр Пихаленок

У каждого тренера свое видение и иногда очень непросто объяснить тот или иной выбор. Тем более, когда выбором становится дебютант. Зинченко не сыграет за сборную Украины в октябре, а формально на замену ему из резервного списка вызван полузащитник "Днепра-1" Александр Пихалёнок.

Хотя фактически замена по позиции для Зинченко – это Николай Шапаренко. Футболист "Манчестер Сити" в сентябре из-за дисквалификации не сыграл против Франции и это пошло на пользу сборной Украины. У Александра Петракова сузился выбор, поэтому Николаю Шапаренко можно было довериться без зазрения совести. В Итоге Шапаренко сыграл, возможно, лучший матч своей жизни.

Но на что способен Пихалёнок? Можно найти логику в пребывании в списке сборной Украины игроков, которые ранее высоко ни котировались. Ефим Конопля, например, сейчас является четвертым лучшим игроком УПЛ по усредненному показателю созданных за матч голевых моментов (1,75) и третьим – по показателю точных ключевых передач (1,25). Владислав Кочергин, представляющий "Зарю", является вторым лучшим игроком УПЛ по усредненному показателю созданных голевых эпизодов за матч (1,88), третьим – по показателю точных ударов за матч (1,63), пятым – по показателю точных ключевых передач (1,13). В топе по тем или иным показателям находятся и Владислав Калитвинцев с Сергеем Булецой. А вот Александра Пихалёнка нет среди лидеров в ни одной из категорий.

Лучшие игроки УПЛ по разным компонентам, усредненная статистика / скриншот - InStat

В этом сезоне он сыграл только пять матчей в УПЛ. Имеет довольно неплохую статистику (один гол, участие в четырех голевых эпизодах, пять созданных голевых моментов, десять ударов, 267 передач с процентом точности 87, восемь ключевых передач). Но основа этой статистика – это матч с "Черноморцем", который в начале сезона был немощным. В поединках против соперников уровня "Зари", "Десны" или даже "Вереса" Пихалёнок ничем особым не отличался.

Напротив, самое громкое, чем запомнился Пихалёнок в стартовых матчах сезона – это удаление в поединке с "Десной". И вот этого игрока Петраков берет на замену Александру Зинченко. Можно было бы сказать, что в связи с травмой Зинченко латать дыры придется теми, кто рукой. Но без вызова остался Руслан Малиновский, который на выходных стал лучшим футболистом матча против действующего чемпиона Серии А. Это тема, к которой нельзя не возвращаться.

А если Виталий Буяльский не успеет возобновиться от травмы? Хочется, чтобы Александр Петраков утер нос всем критикам, но надо быть готовым к худшему сценарию. Не будет результата – его съедят за Пихалёнка в сборной и отсутствие там Руслана Малиновского.