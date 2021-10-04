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Петраков вызвал в сборную Украины еще одного футболиста киевского Динамо
Сбор национальной команды начнется сегодня, 4 октября в Киеве
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков решил довызывать в состав национальной команды защитника киевского "Динамо" Артема Шабанова.
Артем прибудет в расположение национальной команды, в столичный отель "Опера", сегодня, одновременно со всеми вызванными игроками. Степень повреждений отдельных исполнителей и возможность их подготовки к квалификационным матчам сборной Украины в октябре будет определена медицинским штабом сине-желтых.
Напомним, что ранее Артема Шабанова не было в резервном списке игроков, который был озвучен в середине сентября.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия ).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок ("Днепр-1", Днепр), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).
Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).
Резервный список: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов).
Сбор национальной команды начнется сегодня, 4 октября в Киеве.
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