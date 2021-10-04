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Петраков вызвал в сборную Украины еще одного футболиста киевского Динамо

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Сбор национальной команды начнется сегодня, 4 октября в Киеве

Петраков вызвал в сборную Украины еще одного футболиста киевского Динамо

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков решил довызывать в состав национальной команды защитника киевского "Динамо" Артема Шабанова.

Артем прибудет в расположение национальной команды, в столичный отель "Опера", сегодня, одновременно со всеми вызванными игроками. Степень повреждений отдельных исполнителей и возможность их подготовки к квалификационным матчам сборной Украины в октябре будет определена медицинским штабом сине-желтых.

Напомним, что ранее Артема Шабанова не было в резервном списке игроков, который был озвучен в середине сентября.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия ).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок ("Днепр-1", Днепр), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов).

Сбор национальной команды начнется сегодня, 4 октября в Киеве.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Артем Шабанов
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Lion Killer (Львів)
04.10.2021 в 13:33
викличи когось з молодих або з таких, хто заслужив хоча б виклик два. Чеснаков наприклад з Ворскли. Шо цей чудік, який привозить на рівному місті навіть на рівні чемпу Польщі в збірній робить. Поясніть мені
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0
0
balamyt (Boston)
04.10.2021 в 13:32
У этого Петракова наверно не все дома..Ему нужно Нап. усилить ..а не защиту..Как можно игнорировать Малиновского..сильнейшего (на сегодня ) играющего укр.легионера..Дешовый интриган ..а не тренер..
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+1
0
svavladimir
04.10.2021 в 13:31
Нікому не потрібний гравець прийшовся до стану збірної, ппц...
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+1
0
Lion Killer (Львів)
04.10.2021 в 13:25
ахаха, за шо його тути взяли? Ну серйозно. То просто треш
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0


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