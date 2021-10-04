Три футболиста сборной Украины могут не сыграть с Финляндией - СМИ

Сегодня, 4 октября, национальная сборная Украины начинает подготовку к матчам отборочного цикла ЧМ-2022 против сборных Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября).

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, с большой долей вероятности не все вызванные исполняющим обязанности главного тренера Александром Петраковым футболисты смогут принять участие в предстоящем сборе и в первой тренировке, которая состоится сегодня в 19.00.

По информации источника, пока что под вопросом участие в сборе троих футболистов, у которых есть определенные повреждения.

В ближайшее время после дополнительного обследования станет известно, сможет ли готовиться к матчам за сборную защитник "Динамо" Виталий Миколенко, который пропустил вчерашний матч против "Шахтера"(0:0).

Также будет определена степень тяжести травм у ещё двух футболистов. В связи с этим, не дожидаясь решения медицинской службы сборной, Александр Петраков уже довызвал Артема Шабанова.

Напомним, матч Финляндия - Украина пройдет в Хельсинки. Игра состоится 9 октября и начнется в 19:00.