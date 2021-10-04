Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три футболиста сборной Украины могут не сыграть с Финляндией - СМИ
Национальная команда столкнулась с кадровыми проблемами
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Сегодня, 4 октября, национальная сборная Украины начинает подготовку к матчам отборочного цикла ЧМ-2022 против сборных Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября).
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, с большой долей вероятности не все вызванные исполняющим обязанности главного тренера Александром Петраковым футболисты смогут принять участие в предстоящем сборе и в первой тренировке, которая состоится сегодня в 19.00.
По информации источника, пока что под вопросом участие в сборе троих футболистов, у которых есть определенные повреждения.
В ближайшее время после дополнительного обследования станет известно, сможет ли готовиться к матчам за сборную защитник "Динамо" Виталий Миколенко, который пропустил вчерашний матч против "Шахтера"(0:0).
Также будет определена степень тяжести травм у ещё двух футболистов. В связи с этим, не дожидаясь решения медицинской службы сборной, Александр Петраков уже довызвал Артема Шабанова.
Напомним, матч Финляндия - Украина пройдет в Хельсинки. Игра состоится 9 октября и начнется в 19:00.
Популярное сейчас
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Аталанта - Милан 2:3. Видео голов и обзор матча
- Ничья в Классическом, поражения Реала, ПСЖ и Баварии. Главные новости за 3 октября
- Зубков вне состава на матч с Пакшем. Он вызван в сборную Украины
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца