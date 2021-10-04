Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины собралась в Киеве на октябрьский сбор - ФОТО
Легионеры подтянутся вечером
Фото Павла Кубанова - УАФ
В понедельник, 4 октября,
На обед в отель "Опера" прибыла часть вызванных в. о. главного тренера Александром Петраковвм игроков, в том числе и те исполнители, которые получили определенные повреждения в недавних поединках за свои клубы.
Уже на месте врачи сборной Украины осуществляют медицинское обследование таких игроков, в случае необходимости проводя МРТ поврежденных мышц. Еще до вечерней тренировки медицинский штаб предоставит тренерском точную информацию о состоянии здоровья футболистов, поможет понять, смогут ли те или иные исполнители помочь национальной команде в октябрьских матчах.
На обеде собрались все сборники, выступающие в УПЛ. Чуть позже прилетят легионеры - Эдуард Соболь, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков и Игорь Харатин.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов (Шахтер" Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык (Ворскла" Полтава).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь (Брюгге ", Бельгия).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко (Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр) Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).
Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).
Резервный список: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов).
Популярное сейчас
- Петраков вызвал в сборную Украины еще одного футболиста киевского Динамо
- "Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью". Селезнев попал в новый скандал в Харькове
- Красников: Много юридических моментов, но УЕФА, как я понимаю, воспринимает нас как Металлист
- Стала известна заявка сборной Украины U19 на матчи квалификации Евро-2022
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца