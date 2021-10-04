Сборная Украины собралась в Киеве на октябрьский сбор - ФОТО

В понедельник, 4 октября, национальная команда Украины собралась в Киеве для проведения сбора, который станет для нее определяющим в квалификации к финальному турниру чемпионата мира-2022.

На обед в отель "Опера" прибыла часть вызванных в. о. главного тренера Александром Петраковвм игроков, в том числе и те исполнители, которые получили определенные повреждения в недавних поединках за свои клубы.

Уже на месте врачи сборной Украины осуществляют медицинское обследование таких игроков, в случае необходимости проводя МРТ поврежденных мышц. Еще до вечерней тренировки медицинский штаб предоставит тренерском точную информацию о состоянии здоровья футболистов, поможет понять, смогут ли те или иные исполнители помочь национальной команде в октябрьских матчах.

На обеде собрались все сборники, выступающие в УПЛ. Чуть позже прилетят легионеры - Эдуард Соболь, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков и Игорь Харатин.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер" Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык (Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь (Брюгге ", Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко (Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр) Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов).