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СМИ: Арену Львов в матче Украина – Босния разрешили заполнить на 2/3

Национальная сборная Украины
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Хотя Львов и движется к красной карантинной зоне

СМИ: Арену Львов в матче Украина – Босния разрешили заполнить на 2/3

fcrukh.com

Новина українською

Во Львове разрешили проведение футбольного матча Украина-Босния и Герцеговина. Допустимая заполняемость трибун - 2/3.

Об этом после совещания сообщил заместитель председателя ЛОГА Андрей Годик.

Напомним, матч квалификационного раунда ЧМ-2022 должен состояться 12 октября на "Арене Львов".

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В статье: Украина Арена Львов
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