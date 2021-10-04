Национальная сборная Украины
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СМИ: Арену Львов в матче Украина – Босния разрешили заполнить на 2/3
Хотя Львов и движется к красной карантинной зоне
fcrukh.com
Во Львове разрешили проведение футбольного матча Украина-Босния и Герцеговина. Допустимая заполняемость трибун - 2/3.
Об этом после совещания сообщил заместитель председателя ЛОГА Андрей Годик.
Напомним, матч квалификационного раунда
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Источник:Діло
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