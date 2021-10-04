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Петраков: О Малиновском я уже сказал всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна
Самый животрепещущий вопрос в сборной
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер
"Вся страна не может спать, обсуждают только Малиновского – какой подонок Петраков, он должен позвонить, извинится, на колени стать и тому подобное.
Я уже все сказал в "Великом футболе", всю правду. Но правда в нашей стране никому не нужна. Меня уже здесь научили и сказали – в нашей стране говорить правду нельзя. Больше мне нечего добавить", - сказал Петраков.
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