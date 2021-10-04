Петраков: О Малиновском я уже сказал всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал невызов хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского на ближайший сбор команды.

"Вся страна не может спать, обсуждают только Малиновского – какой подонок Петраков, он должен позвонить, извинится, на колени стать и тому подобное.

Я уже все сказал в "Великом футболе", всю правду. Но правда в нашей стране никому не нужна. Меня уже здесь научили и сказали – в нашей стране говорить правду нельзя. Больше мне нечего добавить", - сказал Петраков.