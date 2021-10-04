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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков: О Малиновском я уже сказал всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Самый животрепещущий вопрос в сборной

Петраков: О Малиновском я уже сказал всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал невызов хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского на ближайший сбор команды.

"Вся страна не может спать, обсуждают только Малиновского – какой подонок Петраков, он должен позвонить, извинится, на колени стать и тому подобное.

Я уже все сказал в "Великом футболе", всю правду. Но правда в нашей стране никому не нужна. Меня уже здесь научили и сказали – в нашей стране говорить правду нельзя. Больше мне нечего добавить", - сказал Петраков.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Александр Петраков
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Комментарии (44)
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Footballers (Умань)
04.10.2021 в 20:30
Малиновський не давав інтерв'ю і не бігав по телеканалах як Петраков який обгаджує його всюди.І не тільки його...
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0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
04.10.2021 в 20:29
Есть такой старый фильм - "Одиннадцать надежд". Там героя А. Папанова назначают старшим тренером сборной СССР по футболу. И вот идет совещание, собрались старые аксакалы, и советуют тренеру кого взять в сборную. И герой Папанова в ответ им сказал золотые слова: "я очень ценю ваше мнение, но это дело поручено мне, и я за него отвечаю. И Я БУДУ РЕШАТЬ, кому играть в сборной , а кому не играть". Лучше и не скажешь. Петраков абсолютно в своем праве. Ему поручено это дело - ему и решать.
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
04.10.2021 в 20:28
А що він казав на Великому футболі? Я не бачив..
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0
0
Pianist (Киев)
04.10.2021 в 20:06
Молодец Петраков. Все правильно. Этот ваш Малиновский что вообще в сборной сделал хорошего? Ну напомните сейчас, может я забыл чего?! В Аиаланте там он играет, наверное. Не знаю, ибо мне пох»ен, как он где играет. А в сборной что? Понты и перекатки мяча слева направо и назад? Петракову респект за позицию. Видите ли не начал лизать каждой недоделанной звезде, так сразу сколько вони пошло! Лицемеры, а не журналисты. В том числе и на этом сайте.
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+3
-6
avatar
uа-football-2021 (Київ)
04.10.2021 в 20:10
Інша справа золотий фонд Динамо - Миколенко і Караваєв. Як не вийдуть на поле, так 1-2 голи привезуть А я вдало виходив Циганков, скільки користі приніс на Євро, куди там Маліновському або Довбику
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+2
-1
Fishing 555 (Rivne)
04.10.2021 в 20:00
Того що ти олух
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+1
-1
androma (Вересневе)
04.10.2021 в 19:50
Та нехай хоч всіх їх розжене і набере з першої ліги. Не важливо хто там буде грати. Важливий тільки результат, тільки перемога. Нехай хоч в антифутбол грають. Добре що Зіна не зіграє. Уявляєте який силовий футбол будуть демонструвати фіни
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+3
-1
Ol-g (Одесса)
04.10.2021 в 19:46
На этом фото он похож на Космоса. Или всегда похож?
Ответить
+1
-3
avatar
TerenceV (Київ)
04.10.2021 в 19:38
Петраков забагато згадує про Маліновського. Якось не дуже солідно для тренера збірної. Не викликав, то не викликав. Найближчі ігри покажуть. Пояснювати і коментувати можна буде по закінченні відбору на ЧС.
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+6
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
04.10.2021 в 19:38
Петраков физрук с манией величия
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+4
-5
MaximSK (Киев)
04.10.2021 в 19:22
Не вовремя он устроил терки с Малиновским, когда у нас на его позиции большие потери. Если мы после октябрьских матчей потеряем реальные шансы на выход из группы, можно начинать искать нового тренера смело. Что толку от него, игры нет, результата тоже, устроил конфликт на ровном месте с лучшим игроком. С таким успехов любой тренер мог быть на его месте.
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+7
-4
kapkan (Луганск)
04.10.2021 в 19:27
Адекватное мнение!
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+2
-2
avatar
Американец 2000
04.10.2021 в 19:35
Всё правильно ! Надо было лизнуть Малиновскому и был бы классный тренер ((((((((((((((((((Кем себя возомнил Малина ? Марадоной или Пеле ??? У него одна игра из десяти более - менее получается ((((((
+5
-4
MaximSK (Киев)
04.10.2021 в 19:39
Петраков почти всем игрокам перед матчем с Казахстаном сказал что Малиновский не входит в его планы, и у Малиновского не выдержали нервы и сказал лишнее Петракову перед матчем с Францией. Они оба виноваты в данной ситуации, можно было бы уладить конфликт при желании.
+4
-1
Gerd Muller (Житомир)
04.10.2021 в 19:44
MaximSK (Киев) Петраков перед матчем з Казахстаном підходив до кожного та казав, що Малиновський не входить в його плани. Ви це серйозно?
+3
-1
MaximSK (Киев)
04.10.2021 в 19:46
Он сказал что он не подходит под его схему игры, во время индивидуальных бесед. То есть он в любом случае не проходил бы в основу
+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.10.2021 в 19:14
Менять его нужно скорей,нездоровый чел.
Ответить
+8
-7
avatar
Американец 2000
04.10.2021 в 19:22
Руку чаще меняй ((((
Ответить
+2
-9
FC Energy (Новая Каховка)
04.10.2021 в 19:50
Ещё один онанист со стажем в комментариях =
+2
0
kalan-86 (Анкара)
04.10.2021 в 19:11
Белый и пушистый страдалец Петраков. Все его хорошего ненавидят, а он всего лишь сказал правду. Не по сеньке шапка, не справляешься ты ни с таким взрослым коллективом, ни с ответственностью на тебя возложенной. Иди обратно, тренируй молодых пацанов, там перед ними и будешь своим авторитетом козырять.
Ответить
+4
-9
Pianist (Киев)
04.10.2021 в 20:02
А ты на»уй иди. Умник.
Ответить
+1
-1
kapkan (Луганск)
04.10.2021 в 19:09
Малиновский в каждой игре Аьаланты лучший игрок, игрок сборной месяца в Серии А по who scored. А в сборной не подходит под "схему игры". У сборной Петракова две ничьи с его "схемой и тактикой". Теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос: Имея в обойме лучшего ассистента Серии А и условного Пихаленка, кого вы выберете себе в состав???Тут где-то "собака зарыта" в этом во всем.Получается есть схема под Буяльского, Пихаленка,Шапаренко и т.д., но под Малиновского нет. Если у тренера нет схемы под Малиновского-значит это на тренер.
Ответить
+4
-7
Skotparker
04.10.2021 в 19:15
При игре с казазами Малиновский вышел на замену при 1-0, в итоге 2-2. С чехами он уехал со сборной.
Ответить
+1
-2
kapkan (Луганск)
04.10.2021 в 19:21
И что? Миколенко Евро провалил!!! За Цыганкова вообще молчу... Пацан после травмы никакой, а его в каждой игре выпускали "на усиление"! Вызывают и ничего страшного. Я ни в коем случае не защищаю Малиновского, но отношение ко всем должно быть одинаковым. Он нигде не был замечен скандалистом. По ходу, в коллективе разлад, а тренер не решает, а стал на сторону коллектива.
+3
-1
Orest_ua (Kyiv)
04.10.2021 в 19:21
Вот в Аталанте пусть и играет, а в сборной он нифига не показывал
Ответить
+5
-6
ArchiArchi
04.10.2021 в 19:25
Да причем тут схемы, Петраклв поругался с Малиной, вот и не вызвал его
Ответить
+3
-1
янковский ян (Запорожье)
04.10.2021 в 19:04
Правда всегда посредине. У них у каждого и петракова и Малиновского своя праада
Ответить
+7
-2
Vroobydov
04.10.2021 в 19:06
Правда всегда одна.
Ответить
+4
-4
krakow (Херсон)
04.10.2021 в 19:02
Уже очевидно,что человек неадекватен.
Ответить
+9
-4
avatar
Американец 2000
04.10.2021 в 18:57
Та забудьте вы про этого предателя (((((( Сколько их таких в жизни встречаются (((((((((((((" Великий бл..... " вот бы и показал с чехами насколько он великий , а оно домой убежало к маме по сисе соскучился ((((((((((((((((
Ответить
+8
-8
Alex.696 (Немирів)
04.10.2021 в 19:24
Розкажи мені про "велич" маліновського.
Ответить
+1
-1
kapkan (Луганск)
04.10.2021 в 19:40
Малиновского Гасперини в каждой игре меняет на 50-70 минутах и он не всегда в основе,но при этом без конфликтов!!! А тут на ровном месте недопонимания!
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0
0
avatar
Saturn (Киев)
04.10.2021 в 18:56
Руководить должен один
Ответить
+6
-3
avatar
vadooo (Слатино)
04.10.2021 в 18:56
Молодец Петраков что стоит на своем. Сделали из малины незаменимого. При Шеве малина играл и с казахами, и с финами и где результат ? Тренеру виднее.
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+10
-8
Vroobydov
04.10.2021 в 19:04
Петракова результаты лучше с тем же составом? И это он пока ещё на моральном "показать себя при новом тренере" едет.
Ответить
+2
-4
Alex.696 (Немирів)
04.10.2021 в 19:23
У Шеви до фінів і казахів було 5 років, у Петракова - 2 тижні. Є різниця?
+2
-1
kapkan (Луганск)
04.10.2021 в 19:46
Alex.696 (Немирів), Шевченко в более сложной группе дал результат. А тут мы даже за второе место не зацепимся..
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
04.10.2021 в 18:56
не будет результата в сборной с этим совком.
Ответить
+8
-7
avatar
Американец 2000
04.10.2021 в 19:00
Может и не будет , зато игра будет осмысленная , а не такая как при ученике тренера Шеве ((((((((((
Ответить
+3
-9
FC Energy (Новая Каховка)
04.10.2021 в 19:49
осмысленно играли с Казахами и Чехами, прям великолепие
0
0
Lion Killer (Львів)
04.10.2021 в 18:53
Та ти заспокоїшся чи ні. На злодію шапка горить. Чогось Малина раз дав комента і по справі. А цей ніяк не заспкоїться, дитячий садок.
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+8
-7
avatar
Американец 2000
04.10.2021 в 19:02
Это динамовский сайт - они тут и заправляют ((((((( Что хотят то и пишут ((((((((((((((((((Уверен что Петраков ничего больше и не говорил ((((((((((((((((
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+1
-8
kurdysh (Нападівка)
04.10.2021 в 18:51
Неадекват, тут і сказати більше нічого, а я був про нього іншої думки....
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+7
-7
kapkan (Луганск)
04.10.2021 в 18:48
Так и Малиновский сказал всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна.
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+9
-6


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