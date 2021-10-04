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Температурный скрининг и паспорта. Известны условия посещения матча Украина - Босния на Арене Львов

Национальная сборная Украины
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Официальная информация для болельщиков, которые собираются посетить матч

Температурный скрининг и паспорта. Известны условия посещения матча Украина - Босния на Арене Львов

УАФ

Новина українською

"Арена Львов" опубликовала официальное заявление касательно проведения матча Украина – Босния и Герцеговина, который состоится на данном стадионе 12 октября.

Сообщается, что на игре ожидается присутствие более 20 тысяч болельщиков.

Официальные условия посещения матча таковы:

  • Продажа билетов проходит исключительно онлайн.
  • Распечатка билета обязательна. Для тех, кто не успеет распечатать, на "Арене" будут работать несколько сервис-центров, где можно будет это сделать.
  • На стадионе болельщики должны находиться в масках, которые прикрывают нос и рот.
  • При входе на стадион болельщики обязательно должны пройти температурный скрининг, а также показать документы, удостоверяющие личность.
  • Также на игру рекомендуют прийти за час до ее начала.
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В статье: Украина Львов. Стадион "Арена Львов" Босния и Герцеговина
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