Национальная сборная Украины
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Температурный скрининг и паспорта. Известны условия посещения матча Украина - Босния на Арене Львов
Официальная информация для болельщиков, которые собираются посетить матч
УАФ
"Арена Львов" опубликовала официальное заявление касательно проведения матча
Сообщается, что на игре ожидается присутствие более 20 тысяч болельщиков.
Официальные условия посещения матча таковы:
- Продажа билетов проходит исключительно онлайн.
- Распечатка билета обязательна. Для тех, кто не успеет распечатать, на "Арене" будут работать несколько сервис-центров, где можно будет это сделать.
- На стадионе болельщики должны находиться в масках, которые прикрывают нос и рот.
- При входе на стадион болельщики обязательно должны пройти температурный скрининг, а также показать документы, удостоверяющие личность.
- Также на игру рекомендуют прийти за час до ее начала.
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Источник:Официальный сайт Арены Львов
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