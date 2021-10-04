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Поздравили Шапаренко и приступили к работе - Фоторепортаж из лагеря сборной Украины
Команда приступила к работе
Фото Павла Кубанова - УАФ
Тренировка началось с приятного сюрприза. И. о. главного тренера Александр Петраков, традиционно собрав футболистов в круг, поздравил с днем рождения Николая Шапаренко. От имени команды коуч подарил имениннику футболку с автографами всех партнеров и номером 23. Именно столько лет исполнилось сегодня игроку.
Первое занятие на сборе было восстановительным. После того, как расположение сине-желтых покинули Буяльский и Миколенко (у обоих - повреждения приводящей мышцы), и выяснилось, что не сможет принять участие в сборе по семейным обстоятельствам Денис Бойко, в лагере осталось 24 исполнителя.
22 из них начали разминку, через 15 минут после начала которой к команде присоединился Андрей Ярмоленко. Он приехал на НТК им. В. Банникова прямо из аэропорта. И, наконец, рейс Игоря Харатина прибыл чуть позже, поэтому игрок отправился в гостиницу.
Туда же после тренировки поехала и вся команда. После ужина все отправились на теорию. А во вторник команду ждут два занятия, утром и вечером, - начинается подготовка к матчу с Финляндией.
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