Национальная сборная Украины
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Шапаренко: У Финляндии хорошие игроки - в Киеве мы уже убедились в этом
Матч между сборными состоится 9 октября в Хельсинки
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Полузащитник сборной Украины и "Динамо" Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча против Финляндии.
"Это хорошая сборная, которая играет в футбол. Хорошие игроки – в Киеве мы уже убедились в этом. Поэтому никакой расслабленности не будет. Будем выходить с боевым настроем на матч", – сказал Шапаренко.
Напомним, матч Финляндия - Украина пройдет в Хельсинки 9 октября и начнется в 19:00. Первая игра завершилась ничьей 1:1.
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Источник:Футбол NEWS
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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
05.10.2021 в 10:39
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Hanter44 (Baburka)
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