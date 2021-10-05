  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шапаренко: У Финляндии хорошие игроки - в Киеве мы уже убедились в этом
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шапаренко: У Финляндии хорошие игроки - в Киеве мы уже убедились в этом

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матч между сборными состоится 9 октября в Хельсинки

Шапаренко: У Финляндии хорошие игроки - в Киеве мы уже убедились в этом

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Полузащитник сборной Украины и "Динамо" Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча против Финляндии.

"Это хорошая сборная, которая играет в футбол. Хорошие игроки – в Киеве мы уже убедились в этом. Поэтому никакой расслабленности не будет. Будем выходить с боевым настроем на матч", – сказал Шапаренко.

Напомним, матч Финляндия - Украина пройдет в Хельсинки 9 октября и начнется в 19:00. Первая игра завершилась ничьей 1:1.

Читайте такжеПоздравили Шапаренко и приступили к работе - Фоторепортаж из лагеря сборной Украины

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Финляндия Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
05.10.2021 в 10:39
На этот матч надо выходить как на решающий матч, даже ничья может нас лишить реальных шансов на проход дальше. Чтобы занять второе место, нужно набрать 11-12 очков. Если будет 8 ничей, то мы точно займем третье место. Финны могут выиграть потом у казахов, и сыграть вничью с боснийцами и шансов почти не будет тогда.
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
05.10.2021 в 08:39
Хотелось бы,чтобы вы опровергли это мнение.
Ответить
+2
-1
Соколов (Никополь)
05.10.2021 в 08:34
О, пошли отмазки на случай проигрыша или ничейки
Ответить
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...