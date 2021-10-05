Шапаренко: У Финляндии хорошие игроки - в Киеве мы уже убедились в этом

На этот матч надо выходить как на решающий матч, даже ничья может нас лишить реальных шансов на проход дальше. Чтобы занять второе место, нужно набрать 11-12 очков. Если будет 8 ничей, то мы точно займем третье место. Финны могут выиграть потом у казахов, и сыграть вничью с боснийцами и шансов почти не будет тогда.