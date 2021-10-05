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Пятов: За последние пару лет Финляндия подняла свой уровень

Национальная сборная Украины
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Голкипер заверил, что в сборной понимают, что нужно обыгрывать финнов

Пятов: За последние пару лет Финляндия подняла свой уровень

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов в комментарии "Футбол NEWS" поделился мыслями о ближайшем сопернике в отборе на ЧМ-2022 – сборной Финляндии.

"Хорошая, крепкая команда, которая за последние пару лет подняла свой уровень. Есть свои местные звезды, к которым нужно внимательно отнестись.

Но вы понимаете, здесь что им надо выигрывать, что нам, поэтому думаю, будет хорошая игра", – сказал Пятов.

Напомним, матч Финляндия - Украина пройдет в Хельсинки 9 октября и начнется в 19:00. Первая игра завершилась ничьей 1:1.

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В статье: Андрей Пятов Украина Финляндия
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Источник:
Футбол NEWS

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