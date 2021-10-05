Пятов: За последние пару лет Финляндия подняла свой уровень

Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов в комментарии "Футбол NEWS" поделился мыслями о ближайшем сопернике в отборе на ЧМ-2022 – сборной Финляндии.

"Хорошая, крепкая команда, которая за последние пару лет подняла свой уровень. Есть свои местные звезды, к которым нужно внимательно отнестись.

Но вы понимаете, здесь что им надо выигрывать, что нам, поэтому думаю, будет хорошая игра", – сказал Пятов.