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Пятов: За последние пару лет Финляндия подняла свой уровень
Голкипер заверил, что в сборной понимают, что нужно обыгрывать финнов
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов в комментарии "Футбол NEWS" поделился мыслями о ближайшем сопернике в отборе на ЧМ-2022 – сборной Финляндии.
"Хорошая, крепкая команда, которая за последние пару лет подняла свой уровень. Есть свои местные звезды, к которым нужно внимательно отнестись.
Но вы понимаете, здесь что им надо выигрывать, что нам, поэтому думаю, будет хорошая игра", – сказал Пятов.
Напомним, матч Финляндия - Украина пройдет в Хельсинки 9 октября и начнется в 19:00. Первая игра завершилась ничьей 1:1.
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