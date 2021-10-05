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Национальная сборная Украины

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Миколенко: МРТ ничего не показала, но есть дискомфорт

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник пропустит ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 из-за травмы

Миколенко: МРТ ничего не показала, но есть дискомфорт

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Защитник киевского "Динамо"и сборной Украины Виталий Миколенко в комментарии для Футбол NEWS рассказал о своем повреждении, которое не позволит ему принять участие в ближайших матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

"На тренировке перед игрой с "Шахтером" почувствовал боль и сошел с тренировки. МРТ ничего не показала, но есть дискомфорт. Не сказал бы, что раньше у сборной были менее важные матчи. Всегда есть давление, переживаем за результат и в клубе, и в сборной. Поэтому играть под давлением - это привычное состояние для нас", - сказал Миколенко.

Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября национальная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (5)
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odinvodin (Доброполье)
05.10.2021 в 14:08
Спасибо что живой!)
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0
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Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 13:16
"МРТ нічого не показала, але є дискомфорт." - тогда к психиатру...
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0
-1
karpatoman (Львів)
05.10.2021 в 12:42
Дискомфорт перед Пуккі?
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.10.2021 в 12:22
Поняли, что выступ в сборной, только меняет ценник на убавление! И скоро в сборную на авось будут отправлять дубль!
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0
-1
аалекс ( Крым)
05.10.2021 в 12:04
Уверенно идут киевляне дорогой Ракитского, правда гимн хорошо поют. Кто следующий? Буяльский, Цыганков?
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