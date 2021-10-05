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Миколенко: МРТ ничего не показала, но есть дискомфорт
Защитник пропустит ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 из-за травмы
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
Защитник киевского "Динамо"и сборной Украины Виталий Миколенко в комментарии для Футбол NEWS рассказал о своем повреждении, которое не позволит ему принять участие в ближайших матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.
"На тренировке перед игрой с "Шахтером" почувствовал боль и сошел с тренировки. МРТ ничего не показала, но есть дискомфорт. Не сказал бы, что раньше у сборной были менее важные матчи. Всегда есть давление, переживаем за результат и в клубе, и в сборной. Поэтому играть под давлением - это привычное состояние для нас", - сказал Миколенко.
Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября национальная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.
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