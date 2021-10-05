Ковалец: Не вызвали Малиновского? За результат отвечает Петраков

Экс-игрок национальной сборной Украины по футболу Сергей Ковалец прокомментировал решение Александра Петракова не вызывать полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского на ближайший сбор команды.

- Как вы прокомментируете невызов Руслана Малиновского на предстоящий сбор?

- Об этом много в последнее время говорилось. Что сказать? За результат отвечает главный тренер. Это его право, и на этом точка", - сказав Ковалец.

Напомним, ранее Александр Петраков прокомментировал свое решение.