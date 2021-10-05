Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ковалец: Не вызвали Малиновского? За результат отвечает Петраков
Сергей Ковалец прокомментировал решение Александра Петракова
Фото - Олександр Приходько
Экс-игрок национальной сборной Украины по футболу Сергей Ковалец прокомментировал решение Александра Петракова не вызывать полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского на ближайший сбор команды.
- Как вы прокомментируете невызов Руслана Малиновского на предстоящий сбор?
- Об этом много в последнее время говорилось. Что сказать? За результат отвечает главный тренер. Это его право, и на этом точка", - сказав Ковалец.
Напомним, ранее Александр Петраков прокомментировал свое решение.
Популярное сейчас
- Металлист исключил из заявки вингера Жо
- Вербич: Пережил самый тяжелый период в карьере
- Потери сборной, пресс-конференция Петракова, Раньери в АПЛ. Главные новости за 4 октября
- Петраков: О Малиновском я уже сказал всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца