Тренер сборной Украины U19: Сделаем все возможное, чтобы занять одно из двух первых мест

Шестого октября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2003 года рождения) матчем против команды Мальты стартует в квалификационном раунде Евро-2022 (U-19).



О том, с каким багажом сине-желтые подходят к этим соревнованиям, рассказал и. о. главного тренера юношеской сборной Украины (U-19) Владимир Езерский.

- Владимир Иванович, насколько сложно подготовить команду к официальным матчам за несколько дней?

- Прежде всего я хочу сказать слова благодарности руководству УАФ за то, что мне доверили исполнять обязанности наставника сборной U-19. А что касается вашего вопроса, то нам хотелось начать сбор 1 октября и для этого были возможности. Однако учитывая плотный график матчей юношеских команд (это касается "Динамо" и "Шахтера") в полном составе нам удалось собраться только утром 3-го числа. 4-го был непростой перелет, во вторник нас ждет предигровая тренировки и 6-го в обед - первая игра

Жаль, что из-за дефицита времени полноценной подготовки у нас не получилось. Тем более что в таком составе мы собрались впервые. К тому же у некоторых ребят после клубных поединков является повреждение, и их нужно поставить на ноги.

- На этот сбор приехали все футболисты, которых вы хотели видеть?

- У меня пока идет знакомство с командой, поэтому в основном я ориентировался на тех ребят, которые и ранее выступали за эту сборную.

- Соперников в квалификации уже успели изучить?

- Меньше информации относительно нашего первого оппонента - сборной Мальты. Знаю, что там вертикаль сборных выстраивают итальянцы. В текущем году они дважды собирались на внутренние УТС. И, кстати, на Мальте был перенесен последний тур чемпионата, чтобы все сборные лучше подготовились к своим матчам.

Сборная Финляндии соберется в седьмой раз за последний год. Она уже успела провести два товарищеских поединка со шведами. Насколько мне известно, финны работают уже неделю, причем в последние дни - в Польше. В сборной Финляндии семь игроков выступают в местном высшем дивизионе, также есть представители чемпионатов Англии, Германии и Дании.

А что касается хозяев соревнований, то поляки в этом году уже провели несколько спаррингов. Они также уже около недели готовятся к предстоящему турниру.

Фаворитами квалификационного раунда я считаю сборные Финляндии и Польши. Однако Украина сделает все возможное, чтобы занять одно из двух первых мест, которые дают возможность пробиться в элит-раунд Евро. Я благодарен всем клубам, которые делегировали своих футболистов к этой сборной Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь главной цели", - сказал Езерский.