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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины провела утреннюю тренировку и встретилась с детьми, которые перенесли операцию

Национальная сборная Украины
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Социальные инициативы также присутствуют и в сборной Украины

Сборная Украины провела утреннюю тренировку и встретилась с детьми, которые перенесли операцию

Фото Олександр Гливинського

Новина українською

Во вторник, 5 октября, сборная Украины провела утреннюю тренировку. В занятии приняли участие все 24 игрока, присутствующие на сборе.

После теоретического занятия, проведенного перед выездом на тренировку, внимание во время практической работы было в большей степени приковано к тактическим задачам.

После приезда в отель сборники приняли особых гостей. Это - дети 8-16-ти лет, которым сделали трансплантацию костного мозга.

По инициативе капитана сборной Андрея Пятова футболисты и тренеры поздравили детей, которым успешно проведены операции и которые проходят процесс реабилитации.

Сборники приготовили для своих гостей футбольные подарки, оставили автографы на футболках и мячах и сфотографировались на добрую память. Поэтому юные пациенты оставляли расположение главной команды страны в хорошем настроении.

Сегодня, уже вечером, в рабочем графике национальной команды запланирована еще одна тренировка.

Сборная Украины провела утреннюю тренировку и встретилась с детьми, которые перенесли операцию - изображение 1Сборная Украины провела утреннюю тренировку и встретилась с детьми, которые перенесли операцию - изображение 2Сборная Украины провела утреннюю тренировку и встретилась с детьми, которые перенесли операцию - изображение 3Сборная Украины провела утреннюю тренировку и встретилась с детьми, которые перенесли операцию - изображение 4Сборная Украины провела утреннюю тренировку и встретилась с детьми, которые перенесли операцию - изображение 5Сборная Украины провела утреннюю тренировку и встретилась с детьми, которые перенесли операцию - изображение 6Сборная Украины провела утреннюю тренировку и встретилась с детьми, которые перенесли операцию - изображение 7Сборная Украины провела утреннюю тренировку и встретилась с детьми, которые перенесли операцию - изображение 8
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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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