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Сборная Украины провела утреннюю тренировку и встретилась с детьми, которые перенесли операцию
Социальные инициативы также присутствуют и в сборной Украины
Фото Олександр Гливинського
Во вторник, 5 октября,
После теоретического занятия, проведенного перед выездом на тренировку, внимание во время практической работы было в большей степени приковано к тактическим задачам.
После приезда в отель сборники приняли особых гостей. Это - дети 8-16-ти лет, которым сделали трансплантацию костного мозга.
По инициативе капитана сборной Андрея Пятова футболисты и тренеры поздравили детей, которым успешно проведены операции и которые проходят процесс реабилитации.
Сборники приготовили для своих гостей футбольные подарки, оставили автографы на футболках и мячах и сфотографировались на добрую память. Поэтому юные пациенты оставляли расположение главной команды страны в хорошем настроении.
Сегодня, уже вечером, в рабочем графике национальной команды запланирована еще одна тренировка.
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