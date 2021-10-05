Сборная Украины провела утреннюю тренировку и встретилась с детьми, которые перенесли операцию

Во вторник, 5 октября, сборная Украины провела утреннюю тренировку. В занятии приняли участие все 24 игрока, присутствующие на сборе.

После теоретического занятия, проведенного перед выездом на тренировку, внимание во время практической работы было в большей степени приковано к тактическим задачам.

После приезда в отель сборники приняли особых гостей. Это - дети 8-16-ти лет, которым сделали трансплантацию костного мозга.

По инициативе капитана сборной Андрея Пятова футболисты и тренеры поздравили детей, которым успешно проведены операции и которые проходят процесс реабилитации.

Сборники приготовили для своих гостей футбольные подарки, оставили автографы на футболках и мячах и сфотографировались на добрую память. Поэтому юные пациенты оставляли расположение главной команды страны в хорошем настроении.

Сегодня, уже вечером, в рабочем графике национальной команды запланирована еще одна тренировка.