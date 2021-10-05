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Ярмоленко опоздал на первую тренировку сборной - долго ждал багаж и застрял в пробках
Это Киев, детка
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Позавчера, 4 октября,
Команда сразу провела тренировку, а вот Андрей Ярмоленко присоединился к ней с десятиминутным опозданием.
Все потому, что игрок лондонского "Вест Хэма" задержался в аэропорту "Борисполь". Из-за больших очередей пришлось долго ожидать свой багаж. Длительной была и дорога к стадиону имени Банникова - дали о себе знать столичные пробки.
Тем не менее, Ярмоленко по прибытию быстро переоделся и приступил к тренировке.
Напомним, что 9 октября украинцы в Хельсинки сыграют с Финляндией, а 12 числа во Львове примут команду Боснии и Герцеговины.
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