Ярмоленко опоздал на первую тренировку сборной - долго ждал багаж и застрял в пробках

Позавчера, 4 октября, сборная Украины собралась в Киеве для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022.

Команда сразу провела тренировку, а вот Андрей Ярмоленко присоединился к ней с десятиминутным опозданием.

Все потому, что игрок лондонского "Вест Хэма" задержался в аэропорту "Борисполь". Из-за больших очередей пришлось долго ожидать свой багаж. Длительной была и дорога к стадиону имени Банникова - дали о себе знать столичные пробки.

Тем не менее, Ярмоленко по прибытию быстро переоделся и приступил к тренировке.

Напомним, что 9 октября украинцы в Хельсинки сыграют с Финляндией, а 12 числа во Львове примут команду Боснии и Герцеговины.