Кривцов: Финляндия - хорошая команда, знаем это по первой игре в Киеве

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о подготовке национальной команды к матчам квалификации ЧМ-2022.

"Проводим два теоретических занятия в день, отрабатываем все на поле. Надо серьезно подготовиться к поединкам с финнами и боснийцами, для нас это финальные матчи.

У финнов хорошая команда, не зря они хорошо выступили на Евро-2020, знаем это и по первой игре в Киеве. Мощная сборная, у которой немало легионеров. У нас все футболисты сконцентрированы, готовы играть и стремятся попасть в стартовую одиннадцатку", - сказал Кривцов в комментарии пресс-службе УАФ.