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Кривцов: Финляндия - хорошая команда, знаем это по первой игре в Киеве
Защитник "сине-желтых" - о подготовке национальной команды
Скриншот: УАФ
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о подготовке национальной команды к матчам квалификации ЧМ-2022.
"Проводим два теоретических занятия в день, отрабатываем все на поле. Надо серьезно подготовиться к поединкам с финнами и боснийцами, для нас это финальные матчи.
У финнов хорошая команда, не зря они хорошо выступили на Евро-2020, знаем это и по первой игре в Киеве. Мощная сборная, у которой немало легионеров. У нас все футболисты сконцентрированы, готовы играть и стремятся попасть в стартовую одиннадцатку", - сказал Кривцов в комментарии пресс-службе УАФ.
Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября национальная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.
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