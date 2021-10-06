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Кривцов: Финляндия - хорошая команда, знаем это по первой игре в Киеве

Национальная сборная Украины
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Защитник "сине-желтых" - о подготовке национальной команды

Кривцов: Финляндия - хорошая команда, знаем это по первой игре в Киеве

Скриншот: УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о подготовке национальной команды к матчам квалификации ЧМ-2022.

"Проводим два теоретических занятия в день, отрабатываем все на поле. Надо серьезно подготовиться к поединкам с финнами и боснийцами, для нас это финальные матчи.

У финнов хорошая команда, не зря они хорошо выступили на Евро-2020, знаем это и по первой игре в Киеве. Мощная сборная, у которой немало легионеров. У нас все футболисты сконцентрированы, готовы играть и стремятся попасть в стартовую одиннадцатку", - сказал Кривцов в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября национальная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.

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В статье: Сергей Кривцов Украина
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Источник:
УАФ

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Цап-царап (Харків)
06.10.2021 в 12:29
Легионеров...
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