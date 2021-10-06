Сидорчука лучше не подпускать. Каким будет состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора

Фамилия Сидорчука вынесена в заголовок не для красного словца или провокации. Это попытка обратить внимание общественности на то, что действительно вредит сборной. На Евро-2020 и во время предшествующего турниру периода, тормозил Миколенко. Теперь вот Сидорчук. Опорный полузащитник, точность передач которого едва превышает 70 процентов – это приговор для любой амбициозной команды. Ни скорости, ни продуктивной игры в отборе, ни надежности при защитных действиях. Есть сильный удар, но точность проявляется раз через раз.

Проблема в том, что легким росчерком пера со сборной Украины можно выбросить почти половину вызванных Петраковым игроков. Ибо у каждого найдутся "грешки" не когда там давно, а вот здесь – в недавних матчах. Следя за всеми этими муками с Казахстаном, Чехией, чуть раньше – Финляндией, подсознательно становишься на сторону Петракова, который публично раскритиковал своих подопечных за неумение играть в футбол. Однако делать с наставника заложника ситуации или жертву тоже неправильно. Тренер – на то и тренер, чтобы работать над слабыми сторонами команды.

Когда из-под Караваева в Казахстане был забит первый гол, Александр Петраков сразу должен был делать замену. Должен был почувствовать, что игрок устал, не успевает, что банально не его день. Однако действенной реакции от тренера не было, а послематчевый спич напоминал истерику сварливой учительницы, которая обратила внимание на поведение Вовочки, когда в школе уже все окна разбиты. Виноваты все – всем теперь и разгребать.

С Петракова еще будут спрашивать за Малиновского. Как ни крути, а уйти от этой темы не удастся, особенно если не будет результата. Виталий Буяльский и Александр Зинченко травмированы, Сергея Сидорчука, как уже выяснено, лучше держать в резерве, а у Тараса Степаненко – хронические проблемы с коленом. Да и полузащитник "Шахтера" – это игрок для разрушения. А кто будет создавать? Николай Шапаренко при таких условиях выглядит ключевым игроком, однако очевидного варианта для дополнения / усиления центральной оси действительно нет. Булеца, Пихалёнок, Харатин? Здесь без комментариев. Даже Макаренко нет, который в сентябрьском поединке с Чехией выглядел не так уж плохо.

Благо, нет проблем с "крыльями" полузащиты. В какой бы форме ни находился Андрей Ярмоленко, он всегда будет полезен для сборной Украины. На левом фланге можно попробовать Цыганкова, хотя в клубе он закрывает правый край. Но не забываем, что при Петракове сборная Украины играет в три центральных защитника, поэтому фланги здесь полностью отданы на откуп латералям. Ярмоленко - Цыганков / Зубков будут не вингерами, а оттянутыми в глубину нападающими. Зубкова недаром вспомнили – у него высокие шансы на основной состав по крайней мере в одном из двух ближайших поединков. Хотя в последнем матче "Ференцвароша" украинца не было даже в заявке, что является нехорошим знаком.

На позиции нападающего Роман Яремчук легко выиграет конкуренцию у всех других. Артем Довбик останется в роли дублера форварда "Бенфики", а вот Сикана при определенных условиях можем увидеть и в несколько иной роли. Да, с Чехией он играл на острие атаки в формации 3-4-3, но когда выходил на поле в матче против Казахстана (2:2, Сикан забил гол), то структура сборной Украины изменилась на 4-4-2 (заменен был Соболь – не по позиции).

Сложно точно сказать, кого Петраков делегирует в ворота. Бойко по семейным обстоятельствам нет в сборной, Ризныка не рассматриваем как серьезную боевую единицу. Остаются Пятов и Бущан. К Андрею не было претензий по сентябрьским матчам, хорошо он провел и отрезок сезона в "Шахтере". Но Бущан отстоял весь чемпионат Европы, а при Петракове даже не имел шанса себя проявить из-за травмы. Здесь классический вариант с "пятьдесят на пятьдесят".

Три предыдущих матча с Петраковым Украина начинала с тремя центральными защитниками, в одном из них (правда, товарищеском) играл Тарас Качараба. Поэтому его отсутствие из-за травмы тоже можно считать потерей. Хотя основа в этой линии определена достаточно четко - Забарный, Кривцов, Матвиенко. Александр Сирота и Артем Шабанов будут использоваться разве что в экстренных ситуациях. Из-за травмы выпал Миколенко, поэтому отпадают дискуссии относительно левого латераля. Главным претендентом здесь является Эдуард Соболь, который со своим "Брюгге" создал вот уже две сенсации в Лиге чемпионов (ничья с ПСЖ, победа в гостях над "Лейпцигом"). Надо добавить, что Эдуард не слишком удачно сыграл последний матч за "Брюгге" в чемпионате. Он стал соавтором (вместе с голкипером Миньоле) ошибки, которая позволила "Андерлехту" сравнять счет (1:1). Однако вряд ли этот факт повышает шансы Виктора Корниенко на место в основе. Хотя именно Корниенко с позиции левого латераля забил чехам в хронологически последнем матче сборной Украины.

Справа выбор сводится к Тымчику и Караваеву. Мудрить не будем – Тымчик. После Казахстана вообще неизвестно, когда Петраков рискнет выпустить Караваева в основе при здоровых конкурентах.

Таким образом, основной состав сборной Украины на ближайшие два поединка вырисовывается такой:

Пятов / Бущан - Тымчик - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Соболь - Степаненко, Шапаренко - Ярмоленко, Цыганков - Яремчук

Первый октябрьский матч сборная Украины проведет в субботу, девятого числа, против Финляндии в гостях. Через три дня уже во Львове команда Петракова встретится с Боснией и Герцеговиной. Какие шансы и что нужно для выхода на чемпионат мира 2022, читайте в профильном материале >>>