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Сборная Украины в Финляндии сыграет без официальной группы поддержки
На матче смогут присутствовать Андрей Павелко и еще три представителя ассоциации
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
9 октября национальная сборная Украины по футболу проведет в гостях отборочный матч чемпионата мира — с Финляндией.
Из-за карантинных предосторожностей на поединке в Финляндии не сможет присутствовать традиционная группа поддержки главной команды страны, состоящая из футбольных функционеров, меценатов, журналистов.
По информации источника, страну Суоми смогут посетить лишь президент УАФ Андрей Павелко и еще три представителя ассоциации.
А вот на следующем поединке подопечных Александра Петракова – с Боснией и Герцеговиной во Львове никаких ограничений для функционеров не предвидится. Тем более, что на 11 октября запланировано проведение Совета Регионов УАФ с участием председателей областных ассоциаций.
Напомним, что поединок Финляндия — Украина начнется 9 октября в 19.00.
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