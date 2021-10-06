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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины в Финляндии сыграет без официальной группы поддержки

Национальная сборная Украины
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На матче смогут присутствовать Андрей Павелко и еще три представителя ассоциации

Сборная Украины в Финляндии сыграет без официальной группы поддержки

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

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9 октября национальная сборная Украины по футболу проведет в гостях отборочный матч чемпионата мира — с Финляндией.

Из-за карантинных предосторожностей на поединке в Финляндии не сможет присутствовать традиционная группа поддержки главной команды страны, состоящая из футбольных функционеров, меценатов, журналистов.

По информации источника, страну Суоми смогут посетить лишь президент УАФ Андрей Павелко и еще три представителя ассоциации.

А вот на следующем поединке подопечных Александра Петракова – с Боснией и Герцеговиной во Львове никаких ограничений для функционеров не предвидится. Тем более, что на 11 октября запланировано проведение Совета Регионов УАФ с участием председателей областных ассоциаций.

Напомним, что поединок Финляндия — Украина начнется 9 октября в 19.00.

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В статье: Украина Финляндия
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