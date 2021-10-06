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Худжамов: Надо быть самоубийцей, чтобы не вызывать Малиновского в сборную по игровым качествам
И снова возвращаясь к самому острому вопросу сборной Украины
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Экс-голкипер
- Петраков не вызвал Малиновского чисто из-за игровых моментов или из-за возникшего конфликта-перепалки в интернете между ними?
– Я бы не сказал, что Руслан не подходит по чисто игровым моментам. Он ‒ один из лучших игроков в Серии А. И это по версии очень въедливых итальянских журналистов. Думаю, надо быть самоубийцей, чтобы не вызывать Малиновского в сборную именно по игровым качествам.
Петраков понимал и понимает всю степень ответственности и последствий за это решение. Он сознательно на это пошел. Гнуть свою линию — это мужественный поступок. Но насколько это мудрый поступок, мы узнаем после ближайших матчей сборной.
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