Худжамов: Надо быть самоубийцей, чтобы не вызывать Малиновского в сборную по игровым качествам

Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов высказался о невызове Руслана Малиновского в национальную команду на ближайшие матчи.

- Петраков не вызвал Малиновского чисто из-за игровых моментов или из-за возникшего конфликта-перепалки в интернете между ними?

– Я бы не сказал, что Руслан не подходит по чисто игровым моментам. Он ‒ один из лучших игроков в Серии А. И это по версии очень въедливых итальянских журналистов. Думаю, надо быть самоубийцей, чтобы не вызывать Малиновского в сборную именно по игровым качествам.

Петраков понимал и понимает всю степень ответственности и последствий за это решение. Он сознательно на это пошел. Гнуть свою линию — это мужественный поступок. Но насколько это мудрый поступок, мы узнаем после ближайших матчей сборной.