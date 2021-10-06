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Национальная сборная Украины

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Худжамов: Надо быть самоубийцей, чтобы не вызывать Малиновского в сборную по игровым качествам

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

И снова возвращаясь к самому острому вопросу сборной Украины

Худжамов: Надо быть самоубийцей, чтобы не вызывать Малиновского в сборную по игровым качествам

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов высказался о невызове Руслана Малиновского в национальную команду на ближайшие матчи.

- Петраков не вызвал Малиновского чисто из-за игровых моментов или из-за возникшего конфликта-перепалки в интернете между ними?

– Я бы не сказал, что Руслан не подходит по чисто игровым моментам. Он ‒ один из лучших игроков в Серии А. И это по версии очень въедливых итальянских журналистов. Думаю, надо быть самоубийцей, чтобы не вызывать Малиновского в сборную именно по игровым качествам.

Петраков понимал и понимает всю степень ответственности и последствий за это решение. Он сознательно на это пошел. Гнуть свою линию — это мужественный поступок. Но насколько это мудрый поступок, мы узнаем после ближайших матчей сборной.

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В статье: Украина Рустам Худжамов Руслан Малиновский Александр Петраков
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Источник:
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Комментарии (12)
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Mexxxxx (Просяная)
06.10.2021 в 21:49
Ну вызывали на Евро, и что? Показал что-то? Поэтому одно дело умеющий играть, а другое желающий играть.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
06.10.2021 в 20:23
Когда будешь тренером Украины, тогда и пригласишь. Т.е. никогда.
Ответить
+5
-10
emart57 (Киев)
06.10.2021 в 20:11
Что за вой из Шахтёра слышен?
Ответить
+5
-5
Kela (Одесса)
06.10.2021 в 20:06
у нас и так кадровый дефицит, а тут не вызывают одного из лучших в серии А, Петраков сильно рискует
Ответить
+9
-7
ukatan (Харьковская обл.)
06.10.2021 в 20:12
А Вам не приходило в голову, что этот один из лучших в серии А, своим поведением просто разваливает команду изнутри?
Ответить
+9
-7
Ol-g (Одесса)
06.10.2021 в 20:40
Да. И снаружи. Обязательно.
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
06.10.2021 в 20:00
Дело не в Худжамове, а в бестолковом тренере сборной.
Ответить
+7
-7
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.10.2021 в 21:01
ти негативщик дурчак !
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.10.2021 в 22:05
Мнение душевнобольных меня не интересует.
0
0
мы за динамо (киев)
06.10.2021 в 19:51
я думаю рустаму неварто вмішуватись
Ответить
+8
-5
avatar
Цап-царап (Харків)
06.10.2021 в 19:44
Рустам, пора уже заканчивать...
Ответить
+4
-7
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.10.2021 в 21:02
він вже повісив бутси на цвях...
Ответить
0
-1


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