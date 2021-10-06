Федецкий: На месте Петракова в ситуации с Малиновским я бы поступил точно также

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о невызове Руслана Малиновского в национальную команду на ближайшие матчи.

— Петраков не вызвал Малиновского чисто из-за игровых моментов или из-за возникшего конфликта-перепалки в интернете между ними?

— По игровым моментам вопросов быть не может. Руслан — один из самых ярких футболистов Серии А. Однако того, что произошло перед матчем с Чехией, по словам Петракова, быть не должно. Игрок не должен себя так вести, когда остается еще один товарищеский матч. Да, он не получал достаточного количества игрового времени в официальных поединках, как ему хотелось бы. Но такое видение тренера. Руслан, как профессионал, должен это воспринимать. Ставить ультиматум и диктовать свои условия главному тренеру сборной Украины — априори неправильно.

Здесь должна быть проведена воспитательная работа. В моей карьере тоже были моменты, когда меня не ставили в основной состав. Амбиции футболиста — это хорошо. Но если он ставит их выше общей цели команды — это неправильно. Будь я на месте Петракова, то поступил бы точно также. От одного игрока сборная не должна зависеть. Зинченко не играл против французов, но, тем не менее, сборная показала хороший футбол.