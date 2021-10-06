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Федецкий: На месте Петракова в ситуации с Малиновским я бы поступил точно также

Национальная сборная Украины
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(5 голосов)

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Федецкий: На месте Петракова в ситуации с Малиновским я бы поступил точно также

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о невызове Руслана Малиновского в национальную команду на ближайшие матчи.

— Петраков не вызвал Малиновского чисто из-за игровых моментов или из-за возникшего конфликта-перепалки в интернете между ними?

— По игровым моментам вопросов быть не может. Руслан — один из самых ярких футболистов Серии А. Однако того, что произошло перед матчем с Чехией, по словам Петракова, быть не должно. Игрок не должен себя так вести, когда остается еще один товарищеский матч. Да, он не получал достаточного количества игрового времени в официальных поединках, как ему хотелось бы. Но такое видение тренера. Руслан, как профессионал, должен это воспринимать. Ставить ультиматум и диктовать свои условия главному тренеру сборной Украины — априори неправильно.

Здесь должна быть проведена воспитательная работа. В моей карьере тоже были моменты, когда меня не ставили в основной состав. Амбиции футболиста — это хорошо. Но если он ставит их выше общей цели команды — это неправильно. Будь я на месте Петракова, то поступил бы точно также. От одного игрока сборная не должна зависеть. Зинченко не играл против французов, но, тем не менее, сборная показала хороший футбол.

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В статье: Артем Федецкий Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (8)
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zloyded (Киев)
06.10.2021 в 21:49
Фєдя - а ти дерьмо!!!
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+1
-3
Footballers (Умань)
06.10.2021 в 21:49
Перепалки між ними не було.Петраков відпустив звьозд ДК і Шахти .Малиновський запитав чи можна йому теж поїхати.Петраков відпустив його і побіг розказувати ,який Малина поганий.Висновки робіть самі .
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+2
-2
LAZ E183 (Рига)
06.10.2021 в 22:00
Петраков не розуміє, що можна говорити на публіку, а що ні. Якби він просто замовчав цей епізод, і не викликав Малиновського, мотивуючи це ігровими аспектами, питань було б менше. А так сам винен.
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+1
0
LAZ E183 (Рига)
06.10.2021 в 21:45
"Зинченко не играл против французов, но, тем не менее, сборная показала хороший футбол." Тому і показала.
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
06.10.2021 в 21:26
Один "сам собі на умі" підтримав іншого... З мільйонерами таке НЕ ПРАЦЮЄ! Треба не роздувати скандал, а всіляко тушити його! Уявіть, якщо б Маліновський вийшов і заявив, що "Петраков нічого не розуміє, тому не ставить мене в основу! Підтвердженням низької кваліфікації тренера є нічия з аутсайдером групи!". Він промовчав і після першого наїзду, і після другого. А на рахунок того, що з матча з чехами відпросився, то цілком ПРАВИЛЬНО. Руслан після операції, йому треба відновлюватись. І якщо на матчі відбору Маліновський приїхав за першим викликом, а його відверто ігнорують Бо він бачте під схему Петракова не підходить... Так чого сидіти на лаві?!
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+4
-1
Камонплей
06.10.2021 в 22:03
яка трясця різниця мільйонер він чи ні? від того шо пишеш ОСЬ ТАК думка не стає правильнішою.
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0
0
Рівнянин (Рівне)
06.10.2021 в 21:24
Думаю,що переважна більшість вболівальників такої ж думки.
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+5
-3
avatar
zloyded (Киев)
06.10.2021 в 21:51
Ти за інших не відповідай! Пердаков - crazy
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+2
-2


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