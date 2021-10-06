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Матч Украина – Босния можно будет посетить только с паспортом вакцинации или отрицательным тестом
Такое решение приняла городская власть Львова
ФОТО: САЙТ КГГА
"Арена Львов" опубликовала официальное заявление касательно проведения матча
В заявлении сообщается о том, что посетить матч смогут не все болельщики.
На внеочередном заседании Львовской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях принято решение, что на львовский стадион допустят только болельщиков, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до начала мероприятия, экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.
Во время встречи львовская арена сможет быть заполнена на 2/3 от общей вместимости. Поединок пройдет 12 октября и начнется в 21.45.
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