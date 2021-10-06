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Матч Украина – Босния можно будет посетить только с паспортом вакцинации или отрицательным тестом

Национальная сборная Украины
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Такое решение приняла городская власть Львова

Матч Украина – Босния можно будет посетить только с паспортом вакцинации или отрицательным тестом

ФОТО: САЙТ КГГА

Новина українською

"Арена Львов" опубликовала официальное заявление касательно проведения матча Украина – Босния и Герцеговина, который состоится на данном стадионе 12 октября.

В заявлении сообщается о том, что посетить матч смогут не все болельщики.

На внеочередном заседании Львовской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях принято решение, что на львовский стадион допустят только болельщиков, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до начала мероприятия, экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Во время встречи львовская арена сможет быть заполнена на 2/3 от общей вместимости. Поединок пройдет 12 октября и начнется в 21.45.

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В статье: Украина Арена Львов Босния и Герцеговина коронавирус
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Комментарии (2)
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LAZ E183 (Рига)
06.10.2021 в 22:07
І правильно. Хочете, як зараз літні люди, які не хотіли вакцинуватися, лежати в переповнених лікарнях? Постійно здавати плр-тести це дуже дорого, але страх перед вакцинацією, вочевидь, ще дорожчий.
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walcom (Киев)
06.10.2021 в 21:17
" Вышел покурить в подъезд, а там ребята вакцинируются. Молодцы, какие сознательные"
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