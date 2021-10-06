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Подготовка перед вылетом в Финляндию. Сборная Украины провела две тренировки
В четверг сборная вылетает в Финляндию
Фото Павла Кубанова - УАФ
В среду, 6 октября, команда Петракова провела две тренировки.
Утром внимание было уделено игре при выполнении стандартных положений - и при защитных, и при атакующих действиях.
А вечером тактические наработки происходили в реальных игровых условиях, что позволило оценить, насколько игроки готовы выполнять требования главного тренера и его помощников.
Завтра утром сборная проведет заключительное тренировки киевского этапа октябрьского сбора: как и все предыдущие, оно пройдет на поле НТК им. В. Банникова. После этого сине-желтые вернутся в отель, пообедают, соберут чемоданы и уедут в международный аэропорт Борисполь. Вылет чартера в Хельсинки назначено на 16.45.
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