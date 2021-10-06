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Национальная сборная Украины

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Подготовка перед вылетом в Финляндию. Сборная Украины провела две тренировки

Национальная сборная Украины
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В четверг сборная вылетает в Финляндию

Подготовка перед вылетом в Финляндию. Сборная Украины провела две тренировки

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

В среду, 6 октября, команда Петракова провела две тренировки.

Утром внимание было уделено игре при выполнении стандартных положений - и при защитных, и при атакующих действиях.

А вечером тактические наработки происходили в реальных игровых условиях, что позволило оценить, насколько игроки готовы выполнять требования главного тренера и его помощников.

Завтра утром сборная проведет заключительное тренировки киевского этапа октябрьского сбора: как и все предыдущие, оно пройдет на поле НТК им. В. Банникова. После этого сине-желтые вернутся в отель, пообедают, соберут чемоданы и уедут в международный аэропорт Борисполь. Вылет чартера в Хельсинки назначено на 16.45.

Подготовка перед вылетом в Финляндию. Сборная Украины провела две тренировки - изображение 1Подготовка перед вылетом в Финляндию. Сборная Украины провела две тренировки - изображение 2Подготовка перед вылетом в Финляндию. Сборная Украины провела две тренировки - изображение 3Подготовка перед вылетом в Финляндию. Сборная Украины провела две тренировки - изображение 4
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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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