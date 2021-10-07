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Степаненко: Надеюсь, что сможем прервать ситуацию с ничьими

Национальная сборная Украины
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Полузащитник "сине-желтых" - о предстоящем матче с финнами

Степаненко: Надеюсь, что сможем прервать ситуацию с ничьими

Скриншот: УАФ

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о тренировке "сине-желтых" и поделился ожиданиями от предстоящего матча против Финляндии.

"У нас каждый день по две тренировки, но они не тяжелые, особенно – утром, больше работаем над тактикой, это нужно. На прошлом сборе не было времени сделать наработки, ведь мы начали играть по новой схеме, сейчас времени больше, поэтому максимально это используем, чтобы быть готовыми к игре с Финляндией.

Сборная Финляндии – хорошая команда, они очень прибавили за последнее время, поэтому и выступали на Евро-2020. Показывают хорошую игру, у них хорошие футболисты, поэтому готовимся очень серьезно. Прекрасно понимаем, что важнейшая игра в этом отборе. Надеюсь, что сможем прервать ситуацию с ничьими и наконец-то выиграть. Будем для этого работать и отдавать все силы", – сказал Степаненко в комментарии для пресс-службы УАФ.

Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября национальная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.

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В статье: Тарас Степаненко Украина
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Источник:
УАФ

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