Ризнык: Думаю, можно побороться за место в основе сборной, но решать Петракову

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык рассказал о тренировках в национальной команде.

– Все хорошо. Работаем, как всегда, в хорошем настроении. Все отлично.

- Что думаешь о сборной Финляндии?

– Очень хорошая команда. Играют на достаточно хорошем уровне. Будем очень тщательно готовиться к Финляндии.

- Поделись впечатлениям от работы с Пятовым, Бущаном.

– Очень хорошо все. Хорошо тренироваться с такими партнерами. Шутим на свои темы. У нас все хорошо во вратарском цехе.

- Не давят авторитетом?

– Да нет. Все хорошо.

- Как работается с Кернозенко?

– Отлично. Мы и раньше с ним работали в U-20. Поэтому знакомы, работаем хорошо.

- Можно побороться за место в основе?

– Думаю, да. Но там уже все будет решать тренер. Моя задача – работать и работать.

- Психологическая готовность выйти на поле есть?

– Конечно.

- Сикан и Корниенко на тренировке при пенальти исполняли удар Неймара, но что-то не очень у них получается, они тебе не усложняют задачу.

– Это мы шутя били. Повеселились, да и все. При пенальти нужно стоять до конца. У кого больше выдержка – тот и победит в дуэли.

- Умеешь стоять до конца или по удару реагируешь? Или это секрет?

– Это секрет, – сказал Ризнык.