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Ризнык: Думаю, можно побороться за место в основе сборной, но решать Петракову
Голкипер рассказал о предстоящих матчах в отборе на ЧМ-22
Скриншот: УАФ
Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык рассказал о тренировках в национальной команде.
– Все хорошо. Работаем, как всегда, в хорошем настроении. Все отлично.
- Что думаешь о сборной Финляндии?
– Очень хорошая команда. Играют на достаточно хорошем уровне. Будем очень тщательно готовиться к Финляндии.
- Поделись впечатлениям от работы с Пятовым, Бущаном.
– Очень хорошо все. Хорошо тренироваться с такими партнерами. Шутим на свои темы. У нас все хорошо во вратарском цехе.
- Не давят авторитетом?
– Да нет. Все хорошо.
- Как работается с Кернозенко?
– Отлично. Мы и раньше с ним работали в U-20. Поэтому знакомы, работаем хорошо.
- Можно побороться за место в основе?
– Думаю, да. Но там уже все будет решать тренер. Моя задача – работать и работать.
- Психологическая готовность выйти на поле есть?
– Конечно.
- Сикан и Корниенко на тренировке при пенальти исполняли удар Неймара, но что-то не очень у них получается, они тебе не усложняют задачу.
– Это мы шутя били. Повеселились, да и все. При пенальти нужно стоять до конца. У кого больше выдержка – тот и победит в дуэли.
- Умеешь стоять до конца или по удару реагируешь? Или это секрет?
– Это секрет, – сказал Ризнык.
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