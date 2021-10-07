  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ризнык: Думаю, можно побороться за место в основе сборной, но решать Петракову
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ризнык: Думаю, можно побороться за место в основе сборной, но решать Петракову

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Голкипер рассказал о предстоящих матчах в отборе на ЧМ-22

Ризнык: Думаю, можно побороться за место в основе сборной, но решать Петракову

Скриншот: УАФ

Новина українською

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык рассказал о тренировках в национальной команде.

– Все хорошо. Работаем, как всегда, в хорошем настроении. Все отлично.

- Что думаешь о сборной Финляндии?

– Очень хорошая команда. Играют на достаточно хорошем уровне. Будем очень тщательно готовиться к Финляндии.

- Поделись впечатлениям от работы с Пятовым, Бущаном.

– Очень хорошо все. Хорошо тренироваться с такими партнерами. Шутим на свои темы. У нас все хорошо во вратарском цехе.

- Не давят авторитетом?

– Да нет. Все хорошо.

- Как работается с Кернозенко?

– Отлично. Мы и раньше с ним работали в U-20. Поэтому знакомы, работаем хорошо.

- Можно побороться за место в основе?

– Думаю, да. Но там уже все будет решать тренер. Моя задача – работать и работать.

- Психологическая готовность выйти на поле есть?

– Конечно.

- Сикан и Корниенко на тренировке при пенальти исполняли удар Неймара, но что-то не очень у них получается, они тебе не усложняют задачу.

– Это мы шутя били. Повеселились, да и все. При пенальти нужно стоять до конца. У кого больше выдержка – тот и победит в дуэли.

- Умеешь стоять до конца или по удару реагируешь? Или это секрет?

– Это секрет, – сказал Ризнык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Дмитрий Ризнык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
07.10.2021 в 11:25
Петраков всё правильно говорит!Дайте спокойно работать!Он вправе и состав выбирать,и игру!Однако ПОРА И ВЫИГРЫВАТЬ!!!Неужели опять будет НИЧЬЯ?!
Ответить
0
0
Alle Garage (Харьков)
07.10.2021 в 11:08
Хорошее интервью - это когда в нем слово «хорошо» звучит раз 7-8. Резник это х о р о ш о знает)
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...