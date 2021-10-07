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Стало известно, кто обслужит матч Украины с Финляндией

Национальная сборная Украины
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Поединок пройдет 9 октября в Хельсинки

Стало известно, кто обслужит матч Украины с Финляндией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна бригада судей. которая будет обслуживать матч Финляндия - Украина в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 года.

На поединке будет работать судейская бригада из Испании во главе с 37-летним Хесусом Хилем Мансано.

На линиях ему будут помогать его соотечественники Гуадалупе Поррас и Анхель Невадо Родригес. Четвертый рефери - Алехандро Ернандес. За систему VAR будет отвечать Рикардо де Бургос, а помогать ему будет Хавьер Эстрада Фернандес.

Мансано еще не пересекался со сборной Украины. Матчи при участии украинских клубов он судил дважды - в 2014-му "Черноморец" сыграл вничью 0:0 со "Сплитом" в квалификации Лиги Европы, а в 2018-м "Динамо" уступило на "Олимпийском" "Лацио" 0:2.

Напомним, матч Финляндия - Украины пройдет 9 октября в Хельсинки. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.

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В статье: Украина Финляндия Хесус Хиль Мансано
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Источник:
УЕФА

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