  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Прогноз на матч Финляндия - Украина. Наш соперник сыграет без своего капитана
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прогноз на матч Финляндия - Украина. Наш соперник сыграет без своего капитана

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матч уже в субботу

Прогноз на матч Финляндия - Украина. Наш соперник сыграет без своего капитана

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 9 октября, сборная Украины сыграет на выезде с Финляндией, нашим конкурентом за второе место в отборочной группе к ЧМ-2022 (начало в 19:00). У обеих команд сейчас по 5 очков, но у финнов матч в запасе. Как и у Боснии и Герцеговины, которая отстает на два очка и с которой мы сыграем 12 октября.

В Киеве, напомним, Украина и Финляндия расписали мировую 1:1. На сегодня PARIMATCН >>> дает нашей сборной 42% на победу, у финнов - 28% и еще 30% на то, что команды сыграют вничью. Но в зависимости от предматчевых раскладов проценты могут меняться.

Накануне игры у нас не обошлось без проблем с составом. По разным причинам отсутствуют Малиновский, Зинченко и Буяльский. У финнов легионеры приехали в расположение сборной с небольшим опозданием, что повлияло на план подготовки. Также не сыграют капитан команды Спарв, Уронен, Форсс и Кайринен.

Судя по предматчевых интервью, наши соперники готовятся к напряженному матчу. Полузащитник Валакари сказал, что ни у кого не будет явного преимущества во время игры. А форвард Пукки заверил, что Финляндия будет играть только на победу.

Наши футболисты практически не комментировали ближайший матч. Андрей Пятов заявил, что особое внимание надо уделить звездам сборной Финляндии. И поскольку победа нужна обеим командам, нас ожидает интересная игра.

Результат матча может во многом определить дальнейшую борьбу в группе. Поэтому, надеемся, что наша команда вернется домой с победой, чтобы в хорошем настроении продолжить подготовку к приему Боснии и Герцеговины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dabo93
07.10.2021 в 18:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...