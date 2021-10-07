Худжамов: Если первым позвонит Малиновский, это будет выглядеть как подлизывание, а если Петраков — как прогиб

Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов высказался о конфликте Руслана Малиновского с главным тренером национальной команды Александром Петраковым.

— Как, по-вашему, решить этот конфликт, и кто должен сделать первый шаг?

— Если первым позвонит Руслан, это будет выглядеть как подлизывание, а если Петраков — как прогиб. Здесь нашла коса на камень. Думаю, выхода из ситуации, пока нет.

— Если убрать фактор конфликта, как вы считаете, Малиновский в нынешнем состоянии нужен сборной? Ведь в последних матчах Руслан проявлял себя не так сильно в национальной команде, как в Атланте.

— На Евро Малиновский не мог играть в полную силу из-за грыжи. А с Петраковым, скорее всего, сразу пошел конфликт и человеку было уже неприятно.

В одном из интервью после Евро, я немного «наехал» на нескольких футболистов сборной Украины, не называя фамилий. Люди расценили, что я «наезжал» в том числе и на Малиновского. Если я публично критиковал, то я должен публично и извиниться, потому что я не знал, что Руслан играл с проблемами со здоровьем. Несмотря на это, он был не самым худшим на Евро. Получилось, что с моей подачи ему прилетело немного хейта.

Еще раз повторюсь, что футболистов такого уровня как Малиновский у нас немного. И только игры дадут ответ на вопрос — правильным ли было решение Петракова не вызывать Малиновского.

— Как считаете, почему Петраков вынес конфликт в СМИ, рассказав об этом в эфире "Великого футбола"?

— Мне это не совсем понятно. Такие моменты должны оставаться внутри коллектива. Это было слишком хлестко. Поставить человека на место, можно просто его не вызвав. А рассказывать о нем такие подробности не стоит. Но, опять же, это выбор Петракова. Он знал, на что идет, знал о последствиях, о возможном хейте со стороны журналистов. Это его выбор, за который ему нести ответственность.