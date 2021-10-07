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Худжамов: Если первым позвонит Малиновский, это будет выглядеть как подлизывание, а если Петраков — как прогиб

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

История продолжается

Худжамов: Если первым позвонит Малиновский, это будет выглядеть как подлизывание, а если Петраков — как прогиб

Новина українською

Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов высказался о конфликте Руслана Малиновского с главным тренером национальной команды Александром Петраковым.

— Как, по-вашему, решить этот конфликт, и кто должен сделать первый шаг?

— Если первым позвонит Руслан, это будет выглядеть как подлизывание, а если Петраков — как прогиб. Здесь нашла коса на камень. Думаю, выхода из ситуации, пока нет.

— Если убрать фактор конфликта, как вы считаете, Малиновский в нынешнем состоянии нужен сборной? Ведь в последних матчах Руслан проявлял себя не так сильно в национальной команде, как в Атланте.

— На Евро Малиновский не мог играть в полную силу из-за грыжи. А с Петраковым, скорее всего, сразу пошел конфликт и человеку было уже неприятно.

В одном из интервью после Евро, я немного «наехал» на нескольких футболистов сборной Украины, не называя фамилий. Люди расценили, что я «наезжал» в том числе и на Малиновского. Если я публично критиковал, то я должен публично и извиниться, потому что я не знал, что Руслан играл с проблемами со здоровьем. Несмотря на это, он был не самым худшим на Евро. Получилось, что с моей подачи ему прилетело немного хейта.

Еще раз повторюсь, что футболистов такого уровня как Малиновский у нас немного. И только игры дадут ответ на вопрос — правильным ли было решение Петракова не вызывать Малиновского.

— Как считаете, почему Петраков вынес конфликт в СМИ, рассказав об этом в эфире "Великого футбола"?

— Мне это не совсем понятно. Такие моменты должны оставаться внутри коллектива. Это было слишком хлестко. Поставить человека на место, можно просто его не вызвав. А рассказывать о нем такие подробности не стоит. Но, опять же, это выбор Петракова. Он знал, на что идет, знал о последствиях, о возможном хейте со стороны журналистов. Это его выбор, за который ему нести ответственность.

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В статье: Украина Рустам Худжамов Руслан Малиновский Александр Петраков
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Источник:
fanday

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Комментарии (10)
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ascent (Луксор)
07.10.2021 в 21:03
О том, как гном покинул дом...
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
07.10.2021 в 20:38
почему когда был Шева за Буяльского не говорили а Коно тоже выперли из сборной и тоже тишина
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+3
0
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Spokoyno (Київ)
07.10.2021 в 21:04
А Шевченко байки про Буяльського розповідав? Чи про Коноплянку... Починати свару в колективі остання справа! А коли це робить той хто повинен формувати чудові стосунки, щоб один за одного могли пащеку порвати... То взагалі ідіотизм!
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0
0
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Цап-царап (Харків)
07.10.2021 в 20:35
Худжамова комментарии один за другим, такое впечатление, что 38-летний бездельник сидит в офисе сайта в надежде на хоть какой-то заработок...
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+1
-1
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2.dc (Николаев)
07.10.2021 в 20:34
Худжамов, ты когда такую хе_ню пишешь - то это выглядит как скудоумие. Напомню - Малина не в друзья к Петракову набивается, и не в поденщики … Хочешь выступать за Сборную своей страны - выходи на Тренера, и играй … тебе решать. Петраков жизнь прожил работая в "молодежке", через него тьма-тьмущая таких великовозрастных сопляков прошла … не дрейфь, короче, не обидит…
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+3
0
Камонплей
07.10.2021 в 20:24
трясця, скільки можна це обсмоктувати? срані журнаглисти та їх підпиздувачі....їбаний дом 2
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+3
-1
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Spokoyno (Київ)
07.10.2021 в 20:23
ПЕ... ПЕРШИЙ виніс це на публіку, він повинен це питання і вирішувати! Ми не Іспанія чи Франція де тренера ломають голову, кого з 30... 40 футболістів запросити Не так багато у нас гравців вище "середньоєвропейського" і бажання чи не спроможність використати це зовсім не вказує на високу кваліфікацію тренера.
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+1
-4
1395816 (Харьков)
07.10.2021 в 20:18
А, что с Малиновский не проигрывали или несли маленькие команды? Играет он только в Аталанте, а в сборной пустое место!
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+4
-2
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
07.10.2021 в 20:17
Потому-что долбо*бный эгоист, играет чисто для себя, а не для сборной
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+5
-2
Fishing 555 (Rivne)
07.10.2021 в 20:15
Підсракову рожна в боки.
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+2
-2


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