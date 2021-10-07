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Национальная сборная Украины

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Финляндия - Украина. Где когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Финляндия - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.10.2021 ⋊ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол

Финляндия - Украина. Где когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Квалификация чемпионата мира 2022 выходит на финишную прямую. Сборной Украины, например, осталось сыграть три поединка, два из которых она проведет в октябре. Хронологически первый матч цикла состоится в столице Финляндии Хельсинки против местной сборной.

Украина имеет опыт побед над Суоми, но последний наш поединок оставил горький осадок. Тогда, обладая преимуществом, Украина не смогла одержать победу из-за ошибки Миколенко и привезенного им пенальти. Сейчас же подопечные Петракова не имеют права на ошибку. Любой результат, кроме победы, фактически лишит украинцев шансов на поездку в Катар.

Матч отбора чемпионата мира Финляндия - Украина состоится в субботу, 9-го октября 2021-го года, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат телеканалы "Футбол 1" и "Украина".

В интернете матч можно посмотреть на платформах, которые ретранслируют сигналы этих каналов. В частности, это такие платформы как MEGOGO, Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ и прочее. Эти сервисы работают по подписке, но телеканал "Украина" является общедоступным и работает на спутнике и у цифровых операторов телевидения.

Если вы не сможете посмотреть прямой видеоэфир, можете следить за событиями матча в матч-центре UA-Футбол в формате текстовой трансляции >>>. Также альтернативой является АУДИО-трансляция – звуковой комментарий в живом времени. Его найдете на странице UA-Футбол в YouTube >>>

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В статье: Украина Финляндия
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.10.2021 в 20:31
если уже у финов не выиграть так зачем туда лезть
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