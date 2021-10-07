Национальная сборная Украины
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На матче Финляндия - Украина ожидается аншлаг
Горячие финские парни придут поддержать свою команду
injuredly.com
Футбольная ассоциация Финляндии завила о том, что на матче против Украины, который состоится в ближайшую субботу в Хельсинки, ожидается аншлаг.
На данный момент продано уже 27 700 билетов, что составляет практически полную квоту в 29 тысяч, разрешенную для реализации с учетом коронавирусных ограничений.
При этом ранее сообщалось, что сборную Украины на гостевом секторе в Хельсинки
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Источник:Федерация футбола Финляндии
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