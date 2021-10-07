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Национальная сборная Украины

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На матче Финляндия - Украина ожидается аншлаг

Национальная сборная Украины
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Горячие финские парни придут поддержать свою команду

На матче Финляндия - Украина ожидается аншлаг

injuredly.com

Новина українською

Футбольная ассоциация Финляндии завила о том, что на матче против Украины, который состоится в ближайшую субботу в Хельсинки, ожидается аншлаг.

На данный момент продано уже 27 700 билетов, что составляет практически полную квоту в 29 тысяч, разрешенную для реализации с учетом коронавирусных ограничений.

При этом ранее сообщалось, что сборную Украины на гостевом секторе в Хельсинки смогут поддержать до тысячи болельщиков.

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В статье: Украина Финляндия
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