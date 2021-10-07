На матче Финляндия - Украина ожидается аншлаг

Футбольная ассоциация Финляндии завила о том, что на матче против Украины, который состоится в ближайшую субботу в Хельсинки, ожидается аншлаг.

На данный момент продано уже 27 700 билетов, что составляет практически полную квоту в 29 тысяч, разрешенную для реализации с учетом коронавирусных ограничений.