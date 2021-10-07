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Сборная Украины прибыла в Хельсинки на матч с Финляндией - ФОТО
Матч уже в субботу
Фото Павла Кубанова - УАФ
Перелет длился 2 часа 15 минут. Дальше команда добиралась автобусом, расположившись в отеле Crowne Plaza. Поселившись в апартаментах, украинцы сразу же отправились на ужин, а после нее - отдыхать.
Завтра в 18.30 по киевскому времени и. о. главного тренера Александр Петраков и один из игроков команды встретятся с представителями средств массовой информации, а в 19.00 начнется тренировка сборной Украины на поле Олимпийского стадиона Хельсинки, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия ).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).
Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).
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