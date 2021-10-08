Федецкий: Если Петраков и Малиновский поговорят как мужики, то на следующий сбор Руслан уже приедет

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий высказался о конфликте Руслана Малиновского с главным тренером национальной команды Александром Петраковым.

— Как, по-вашему, решить этот конфликт, и кто должен сделать первый шаг?

— Тут не должно быть первых шагов. Руслан должен сам для себя понять — есть сборная и видение тренера. Футболист должен подстраиваться под тренера сборной, не важно Петраков это, Анчелотти, Гвардиола или Раньери. Если тренер видит, что Руслану в этой схеме будет лучше выйти на замену и усилить игру, он должен воспринимать это адекватно.

Мне кажется, они сядут, поговорят как мужики, и на следующий сбор Руслан уже приедет. Я бы не сказал, что между ними есть конфликт. Петраков не вызвал его на октябрьские матчи больше в воспитательных целях. Да, это очень жестко, не спорю. Но Руслан должен с холодной головой все проанализировать, переговорить с Александром Васильевичем и начать подстраиваться под видение тренера.

— Если убрать фактор конфликта, как вы считаете, Малиновский в нынешнем состоянии нужен сборной? Ведь в последних матчах Руслан проявлял себя не так сильно в национальной команде, как в Аталанте.

— Однозначно и стопроцентно нужен. Такой футболист, как Малиновский, нужен любой сборной. Но на первое место выходит коллектив. Сегодня так поведет себя Малиновский, а завтра, образно говоря, Караваев или кто-то еще. Руслан же не сразу начал феерить в Аталанте, а сцепив зубы пыхтел и доказал, что заслуживает место в стартовом составе. В сборной не нужно ничего доказывать, а надо просто выходить и показывать свой уровень.

Украина при Шевченко играла по одной схеме, а при Петракове немножко по другой, и это нормально. Это не значит, что если иметь в команде десять топовых футболистов, то они все должны играть. Кто-то выходит в старте, кто-то на замену, а кто-то может вообще не выйти, но сделать результат в следующем матче.

Еще раз повторюсь, что футболистов такого уровня как Малиновский у нас немного. И только игры дадут ответ на вопрос — правильным ли было решение Петракова не вызывать Малиновского.

— Как считаете, почему Петраков вынес конфликт в СМИ, рассказав об этом в эфире "Великого футбола"?

— Просто Петраков честный, открытый и прямой человек. Черное называет черным, а белое — белым. Это правильно, что он такой. Но, по моему мнению, некоторые вещи должны оставаться в раздевалке. Он назвал причину невызова Малиновского в прессе, но это все могло решиться еще в раздевалке, и мы бы с вами не разговаривали на эту тему.

Петраков ‒ такой человек, который хочет быть максимально открытым с болельщиками и прессой. Если мы сейчас обыграем Финляндию и Боснию, то все скажут, что он поступил правильно. Но может быть и другая сторона медали, и в него полетит еще больше стрел критики. За результат отвечает главный тренер и он полностью понимает всю ответственность, которая на нем лежит. В футболе есть поговорка, с которой я не очень согласен: "Выигрывает команда, а проигрывает тренер".