Юрий Вирт: Вряд ли микроклимат в команде скажется на игре сборной Украины, нужен характер

Бывший игрок национальной сборной Юрий Вирт поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией.

- Наступает время финальных матчей, где нужны только победы, чтобы рассчитывать на второе место в группе. После домашнего результата 1:1 сборная Финляндии рассматривается как серьезный соперник? Что нас ждет?

- Понятно, что ждет тяжелейший матч. На данный момент сборная Финляндии - это крепкий соперник, и обеим сборным нужна победа. Это будет в первую очередь битва характеров, у кого этот компонент окажется сильнее тот и победит. Со стороны главного тренера Александра Петракова звучат заявления, что наша сборная ничем не хуже, а даже лучше соперника. И это хорошо. Он психологически настраивает ребят на максимальный результат. Заряженность коуча должна дойти до сердец игроков, они понимают, что только виктория может увеличить шанс сыграть в плей-офф. В случае неудачи, а это даже ничья, шансы, конечно, будут оставаться, но значительно хуже, и это прекрасно осознают футболисты.

- Наверняка финны будут играть нашей тактикой, когда Украина встречается с более сильным соперником: строго от обороны, выжидая шансы в контратаках. Роли поменяются, мы будем действовать с позиции силы. Допускаете такой вариант?

- Не думаю, что наша сборная с первых минут побежит атаковать. Играя первым номером, придется раскрыться, а это свободные зоны для соперника. Пропущенный гол может повлиять на игру. Наверняка мы увидим осторожный футбол, так как цена даже одной ошибки очень велика. Можно предположить, обе команды будут искать шансы в контратаках, и уделят много внимания стандартным положениям. В этом компоненте финны сильны, их ауты и угловые несут опасность. Поэтому нашей защите нужно быть очень внимательными и сконцентрированными.

- Сильно повлияет на игру нашей сборной отсутствие ведущих исполнителей Миколенко, Зинченко, Буялського и Малиновского?

- Кто-то из ребят пропускает из-за травм, Зинченко перебор карточек (Александр также травмирован – прим.), а Малиновский из-за не вызова в сборную. Это действительно большие потери, но есть другие футболисты, которые должны выходить и доказывать, что они не хуже. Кончено, эта четверка квалифицированных и качественных игроков, или как мы говорим мастеровитых, и, безусловно, они бы добавили конструктива и креатива в командном механизме, особенно впереди. Малиновский находится в хорошей форме, но не приглашать его в сборную - это решение главного тренера. Мы не имеем право обсуждать, чем руководствовался Петраков. Но я считаю, что Малина бы пригодился.

- И все-таки мы не знаем до конца всех причин этого конфликта. И ответ главного тренера, что он не подходит под его тактику, очень завуалирован, а попросту не ясен. Все равно кто-то из игроков поддерживает решение Петракова, другие на стороне Малиновского. Не может ли такой микроклимат сказаться на игре в ответственный момент?

- Думаю, что нет. Все понимают, кого вызвали в сборную, это большая честь для каждого, нужно выходить доказывать свою состоятельность, отдаваться и пахать на поле. Ведь есть конечная цель – финал чемпионата мира. Понятно, что многие ребята были бы рады, если бы Малиновский приехал и играл за сборную. Повторюсь, это решает главный тренер, и что произошло между ними, никто не знает. Прав или не прав коуч, покажет только игра. Если он добьется результата, то вопросов никаких не будет. Но если нет, то он попадет под каток, который уже сейчас до игры катится по нему. Только после матча можно рассуждать о его решении. Говорить о шансе нашей сборной на победу? Ведь в матче в Киеве все были уверены в несомненном успехе нашей сборной. А получилось... Надеемся ребята выйдут на поле с полной самоотдачей и докажут, что была какая-то случайность в ничейном результате. Все решит характер!

Напомним, матч Финляндия - Украина состоится в субботу, 9 октября. Начало игры в 19:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.