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Национальная сборная Украины

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Михалик: Тревожно. В матче с финнами сборной не будет хватать Малиновского

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Финны теперь хорошо играют не только в хоккей

Михалик: Тревожно. В матче с финнами сборной не будет хватать Малиновского

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился своими ожиданиями от противостояния национальной команды с Финляндией.

"В последние годы финны доказывают, что здорово играют не только в хоккей, но и в футбол. Их сборная представляет уже грозную силу в Европе, а лидеры "прописались" в известных зарубежных клубах.

С другой стороны, это должно послужить для наших футболистов дополнительным стимулом сыграть через не могу и добиться победного результата. Ведь, по большому счету, ничья нас не устраивает. Тем более, что, на мой взгляд, по уровню мастерства подопечные Александра Петракова превосходят хозяев.

Все же, если откровенно, то немножко тревожно. Думаю, что нашей сборной не будет хватать Руслана Малиновского, с его мощными "выстрелами" издали, нацеленными передачами. Особенно если учесть, что финны, как правило, защищаются большими силами. Однако это был выбор исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова, который, в первую очередь, отвечает за результат. И очень не хочется, чтобы он прогадал", - сказал Михалик.

Напомним, что поединок Финляндия - Украина состоится в субботу, 9 октября, и начнется в 19.00.

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В статье: Украина Тарас Михалик Финляндия
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Комментарии (9)
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dabo95
08.10.2021 в 19:08
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Просто любитель (Днепр)
08.10.2021 в 18:58
Так Малины с его ударом ни в одной игре сборной не было. Хоть играл он,хоть нет.
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+1
0
vlotko (Броди)
08.10.2021 в 19:03
Коли ці удару ним виконувалися?
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+1
0
Просто любитель (Днепр)
08.10.2021 в 19:24
Только в аталанте
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
08.10.2021 в 18:48
Грає у нас три футболіста в ТОП-чемпіонатах Один на лаві сидить, інший травмований, третього тренер відшив Що ж треба ВИГРАВАТИ тим що Є!
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+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
08.10.2021 в 18:44
))) … тревожно? Персен заспокоить …)))
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.10.2021 в 18:40
Давай, Михалик, расскажи, может все сразу все поймут!
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0
-2
Alex.696 (Немирів)
08.10.2021 в 18:23
А комусь гостро не вистачає розуму. Дайте команді зіграти, а потім будете розповідати, кому і чого не вистачає.
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+1
-2
kravaserega (Kyiv)
08.10.2021 в 18:22
Ох ты ж бл..ть, ещё один обиженный вылез, такое чувство, что Малиновский у всех детей крестил
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+2
-6


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