Петраков: Я раз пять пересмотрел матч финнов с Францией, все о них знаю

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о свое анализе ближайшего соперника команды – сборной Финляндии.

"Финляндия — очень качественная команда, которую возглавляет хороший тренер Канерва. Это дисциплинированная, сыгранная, организованная команда, в которой есть свои звездочки — вратарь Градецки, защитник Араюури, полузащитник Гленн Камара, а также форварды Похьянпало и Пукки.

Я раз пять пересмотрел их матч с Францией, все о них знаю. Хорошая команда, но мы сильнее их. Финляндию устроит ничья, нам же нужна только победа, и мы будем к ней стремиться", — сказал Петраков.