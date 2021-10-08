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Петраков: Я раз пять пересмотрел матч финнов с Францией, все о них знаю

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Осталось теперь знания перенести на поле

Петраков: Я раз пять пересмотрел матч финнов с Францией, все о них знаю

Новина українською

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о свое анализе ближайшего соперника команды – сборной Финляндии.

"Финляндия — очень качественная команда, которую возглавляет хороший тренер Канерва. Это дисциплинированная, сыгранная, организованная команда, в которой есть свои звездочки — вратарь Градецки, защитник Араюури, полузащитник Гленн Камара, а также форварды Похьянпало и Пукки.

Я раз пять пересмотрел их матч с Францией, все о них знаю. Хорошая команда, но мы сильнее их. Финляндию устроит ничья, нам же нужна только победа, и мы будем к ней стремиться", — сказал Петраков.

Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится в субботу, 9 октября и начнется в 19:00.

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В статье: Украина Финляндия Александр Петраков
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Комментарии (6)
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odinvodin (Доброполье)
08.10.2021 в 19:26
Я так понимаю Петраков ассоциирует Украину с Францией,кхм...Лучше бы он пересматривал финнов с боснийцами,по-моему
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0
dabo95
08.10.2021 в 19:08
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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2.dc (Николаев)
08.10.2021 в 18:49
Есть такой анекдот, про "Что самое прозрачноге на свете? " Так там это были мама и бабушка … ну а теперь ещё и фины прибавились …)))
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0
0
kalan-86 (Анкара)
08.10.2021 в 18:37
Посоветуйте ему хоть кто-то, что вместо того, чтоб один матч с Францией мусолить, лучше бы пересмотрел первый матч с Украиной, а ещё лучше несколько матчей с разными командами.
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.10.2021 в 18:28
Ставлю на ничейку. Идём олл-ин!
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.10.2021 в 18:27
Видать качественно Фины нахлабучат! Может дойдёт хоть кому-то и разгонят это голубое нашествие?! Может вернуться туда норм игроки и возьмут норм тренера?!
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+2
-1


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