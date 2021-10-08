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Петраков: Я раз пять пересмотрел матч финнов с Францией, все о них знаю
Осталось теперь знания перенести на поле
И.о. главного тренера
"Финляндия — очень качественная команда, которую возглавляет хороший тренер Канерва. Это дисциплинированная, сыгранная, организованная команда, в которой есть свои звездочки — вратарь Градецки, защитник Араюури, полузащитник Гленн Камара, а также форварды Похьянпало и Пукки.
Я раз пять пересмотрел их матч с Францией, все о них знаю. Хорошая команда, но мы сильнее их. Финляндию устроит ничья, нам же нужна только победа, и мы будем к ней стремиться", — сказал Петраков.
Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится в субботу, 9 октября и начнется в 19:00.
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