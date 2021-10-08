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"Другой альтернативы нет". Мэр Львова рассказал об условиях посещения матча Украина - Босния
Или негативный тест, или справка о полном курсе вакцинации
Льввська міська рада
Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал условия посещения матча
Напомним, что местная власть разрешила допускать на стадион только тех болельщиков, у которых есть отрицательный тест на COVID-19 или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.
"Мы поставили достаточно жесткое требование для Федерации футбола (с которой они согласились) – на стадион имеют право войти только те лица, которые или вакцинированы, или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Я понимаю, что многие люди, которые купили билеты, не смогут попасть на матч, но другой альтернативы нет", – сказал Садовый.
Во время встречи львовская арена сможет быть заполнена на 2/3 от общей вместимости. Поединок пройдет 12 октября и начнется в 21.45.
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