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"Другой альтернативы нет". Мэр Львова рассказал об условиях посещения матча Украина - Босния

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Или негативный тест, или справка о полном курсе вакцинации

"Другой альтернативы нет". Мэр Львова рассказал об условиях посещения матча Украина - Босния

Льввська міська рада

Новина українською

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал условия посещения матча Украина – Босния и Герцеговина на "Арене Львов".

Напомним, что местная власть разрешила допускать на стадион только тех болельщиков, у которых есть отрицательный тест на COVID-19 или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

"Мы поставили достаточно жесткое требование для Федерации футбола (с которой они согласились) – на стадион имеют право войти только те лица, которые или вакцинированы, или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Я понимаю, что многие люди, которые купили билеты, не смогут попасть на матч, но другой альтернативы нет", – сказал Садовый.

Во время встречи львовская арена сможет быть заполнена на 2/3 от общей вместимости. Поединок пройдет 12 октября и начнется в 21.45.

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В статье: Украина Арена Львов Босния и Герцеговина Андрей Садовый
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Комментарии (4)
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Виктор 2209 (Мехико)
08.10.2021 в 21:15
Любыми путями пытаются вакцинировать народ....
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+1
-1
LAZ E183 (Рига)
08.10.2021 в 21:06
Правильне рішення. Гадаю, що це хороша практика, яка зараз буде в Європі.
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+1
0
Русланбай (Рівне)
08.10.2021 в 20:53
В нас дуже малий відсоток вакцінованих. Тому дійсно, на сдадіон потраплять ДАЛЕКО НЕ ВСІ - це мяко кажучи. Тому що ну не будуть люди викидати ще 600-700 грн за тест . Але про що ж свідчить ситуація , при якій всі люди які купили квиток, все ж таки потраплять на стадіо? А сідчить вона про те що, стюарти які займаються пропуском на стадіо - взяли хабаря. А люди його запропонували. Тоді давайте не будемо ображатися коли дехто каже , що в нас корупція в генах.
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0
-1
LAZ E183 (Рига)
08.10.2021 в 21:03
Я дивуюся — вакцина всюди безкоштовна, а люди платять фактично за свій страх перед вакцинацією. Мій власний досвід (я вакцинувався за першої ж можливості) — "ефекти" не більші, ніж після будь-якого іншого щеплення. В мене жодних побічних ефектів, як таких, не було. А ті, хто довів себе до діабету, інсульту, хронічних хвороб серця, що тремтять перед необхідністю зробити щеплення, мають задати собі питання: а чи правильний спосіб життя вони ведуть?
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+1
0


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