"Другой альтернативы нет". Мэр Львова рассказал об условиях посещения матча Украина - Босния

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал условия посещения матча Украина – Босния и Герцеговина на "Арене Львов".

Напомним, что местная власть разрешила допускать на стадион только тех болельщиков, у которых есть отрицательный тест на COVID-19 или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

"Мы поставили достаточно жесткое требование для Федерации футбола (с которой они согласились) – на стадион имеют право войти только те лица, которые или вакцинированы, или имеют отрицательный ПЦР-тест. Я понимаю, что многие люди, которые купили билеты, не смогут попасть на матч, но другой альтернативы нет", – сказал Садовый.

Во время встречи львовская арена сможет быть заполнена на 2/3 от общей вместимости. Поединок пройдет 12 октября и начнется в 21.45.