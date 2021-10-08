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Шапаренко: После ухода Шевченко изменения в сборной есть, но выносить это на публику не имеет смысла
Хавбек рассказал о подготовке к матчу с Финляндией
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Хавбек
- Вы забили красивый гол в предыдущем матче с Францией? Может, это станет традицией, и вы забьете здесь?
- Матч с французами мы уже забыли. Завтра у нас не менее важная игра. Будем выходить и стараться добывать положительный результат.
- Чего вы ожидаете от завтрашнего матча?
- Завтра будут играть две команды, которым нужна победа. Будет много борьбы.
- Какие изменения в команде произошли после ухода Андрея Шевченко?
- В последнее время при Шевченко мы играли в 5 защитников, и сейчас продолжаем играть так же. Изменения есть, но выносить это на публику не имеет смысла.
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