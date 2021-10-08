Шапаренко: После ухода Шевченко изменения в сборной есть, но выносить это на публику не имеет смысла

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Финляндии.

- Вы забили красивый гол в предыдущем матче с Францией? Может, это станет традицией, и вы забьете здесь?

- Матч с французами мы уже забыли. Завтра у нас не менее важная игра. Будем выходить и стараться добывать положительный результат.

- Чего вы ожидаете от завтрашнего матча?

- Завтра будут играть две команды, которым нужна победа. Будет много борьбы.

- Какие изменения в команде произошли после ухода Андрея Шевченко?

- В последнее время при Шевченко мы играли в 5 защитников, и сейчас продолжаем играть так же. Изменения есть, но выносить это на публику не имеет смысла.