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Шапаренко: После ухода Шевченко изменения в сборной есть, но выносить это на публику не имеет смысла

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Хавбек рассказал о подготовке к матчу с Финляндией

Шапаренко: После ухода Шевченко изменения в сборной есть, но выносить это на публику не имеет смысла

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Финляндии.

- Вы забили красивый гол в предыдущем матче с Францией? Может, это станет традицией, и вы забьете здесь?

- Матч с французами мы уже забыли. Завтра у нас не менее важная игра. Будем выходить и стараться добывать положительный результат.

- Чего вы ожидаете от завтрашнего матча?

- Завтра будут играть две команды, которым нужна победа. Будет много борьбы.

- Какие изменения в команде произошли после ухода Андрея Шевченко?

- В последнее время при Шевченко мы играли в 5 защитников, и сейчас продолжаем играть так же. Изменения есть, но выносить это на публику не имеет смысла.

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В статье: Украина Финляндия Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.10.2021 в 20:42
Шкапаренко, уйди со сцены! Начинал очень интересно и перспективно, но вышло, что вышло....... печалька!
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+1
-5
Unselfish (Белая Церковь )
08.10.2021 в 21:20
Пошел в дупло, птенчик общипанный
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0
-1


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