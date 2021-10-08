Санжар: Может Малиновский при всей команде послал Петракова. Мы же не знаем

Украинский тренер Роман Санжар высказался о конфликте Руслана Малиновского с главным тренером сборной Украины Александром Петраковым.

— Мне сложно судить, кто должен сделать первый шаг, ведь я не знаю всех подробностей. Между ними должен состояться разговор и в этом диалоге они должны решить возникшие разногласия. Найти правильные слова — это тоже работа тренера.

Я не думаю, что Малиновский ведет себя как-то по-хамски. Он профессионал и адекватный человек. Должен адекватно воспринимать все решения тренера. Но я не знаю, что там на самом деле произошло. Может, Малиновский демонстративно при всей команде послал тренера. Тогда, на месте Петракова, я бы с ним не разговаривал вообще. В этом случае никакого места для компромисса нет. Тогда его нужно уже показательно отстранить от команды. Если не было таких вещей, тогда должна быть дипломатия, а если были — никаких разговоров быть не может.

Малиновский — классный игрок, но, наверное, тренеру команда дороже. Имя и авторитет тренера всегда должен быть на уровне. Петраков только начал работать и ему еще нужно утвердиться перед ребятами. Они вместе должны пройти какой-то путь, чтобы между ними завязались отношения.

— Малиновский в нынешнем состоянии нужен сборной?

— Конечно, нужен. Он мог бы помочь. У него есть прекрасные игровые качества, он хорошо играет в топ-чемпионате, получает высокие оценки. Однако нужно понимать действительную причину невызова Малиновского.

Почему в последних матчах за сборную Руслан проявлял себя не так сильно? Такое бывает. Футболисты не роботы, не могут быть стабильными всегда, бывают провалы. Но тренер должен понимать потенциал футболиста, а у Малиновского он достаточный. Он мог бы принести пользу сборной Украины.

То, что Петраков вынес конфликт в прессу, считаю не очень правильным. Нужно было удержать это внутри команды, чтобы не раздувать. Я уверен, что все стороны до конца не договаривают. Мы обсуждаем обрывки, не зная полной картины.