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Национальная сборная Украины

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Как фанера над Парижем. Франция U-21 – Украина U-21 5:0

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Первое поражение Ротаня в нынешнем отборочном цикле

Как фанера над Парижем. Франция U-21 – Украина U-21 5:0

lequipe.fr

Новина українською

Молодежная сборная Украины провела свой третий матч в отборочной группе Есро-2023 – на выезде с Францией. Сыграла, мягко скажем, не лучшим образом, получив болезненное поражение.

Руслан Ротань в цело выпустил прогнозируемый состав, разве что отрядил в атаку Кухаревича и оставив Мудрика в запасе.

Впрочем, какие-то перестановки в этой игре не имели особого смысла, так как наша атака за матч не создала ничего, а защита напривозила полную кошелку.

Французы начали здорово, сильно, и за первые минут 15 создали три хороших момента – Нещерет тянул, где-то нам везло, и до поры до времени сохраняли свои ворота в неприкосновенности.

Однако на 27-й минуте Таловеров решил зачем-то пойти в грубый подкат в совершенно не требующей того ситуации, а судья долго не думал, и удалил его с поля.

После этого эпизода осталось ждать, когда французы забьют. Забили еще до перерыва, причем дважды.

На этом игру можно было заканчивать, и даже более того, для нашей команды даже желательно было закончить.

В итоге, во втором тайме Франция, не особо напрягаясь, забила еще 3 гола, и довела счет до катастрофических 5:0.

Хотя тут важен не столько даже результат, а игра нашей команды…

Нападения совершенно не было видно, полузащита играла только на оборону, защита не успевала против французов, да ив целом выглядела расхлябанно, и даже к Нещерету, который хоть и тянул, но часто терял позицию, есть претензии.

Впрочем, ничего катастрофического для нас в группе пока что не произошло. Мы пропустили Францию вперед, что было предсказуемо сразу после жеребьевки, и теперь нам, судя по всему, предстоит борьба за второе место, которое также является проходным.

Другое дело, что сборная Франции показала нам просто катастрофическою разницу в игре и в индивидуальном мастерстве. Да и в целом, наша молодежка цеплялась только в первом тайме.

Так что, с надеждой на лучшее, на исправление ошибок ждем следующие матчи. А что еще остается.

Франция – Украина 5:0

Голы: Калимуэндо (40), Диоп (43), Адли (64), Шерки (68), Шерки (72)

Удален: Талаверов (27)

Предупреждения: Судаков, Бадьяшиль, Мудрик

Франция: Мелье, Калулу, Салиба, Бадьяшиль (Баде, 58), Трюффер (Гюсто, 70), Адли, Тюрам (Шотар, 74), Какере, Калимуэндо-Муинга (Али Шо, 58), Гуири, Диоп (Шерки, 59).

Украина: Нещерет, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко (Белошевский, 60), Назаренко (Дубко, 33), Михайленко, Крыськив (Желизко, 46), Судаков (Мудрик, 59), Кухаревич (Вьюнник, 46)

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В статье: Украина U-21 Франция U-21
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Комментарии (34)
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Fishing 555 (Rivne)
08.10.2021 в 23:17
О дали просраться
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.10.2021 в 22:51
Какая боль.....
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+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
08.10.2021 в 22:48
Ждем очередной комментарий Мудрика. "В нашей сборной такие же футболисты, как и в сборной Франции. Нам просто не повезло..."
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+1
-1
MaximSK (Киев)
08.10.2021 в 22:37
Ротань, опять дватцать пять, вернулись в прошлое. Нельзя так проигрывать ни одной команде с таким неприличным счетом, как бы не поплыли наши ребята после такого поражения.
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
08.10.2021 в 22:32
Везение было сегодня на стороне французов.
Ответить
+3
-1
Тренерую (Столица)
08.10.2021 в 22:17
Ротанть - позорище, уйди гнида !!!
Ответить
+4
0
численко (Кривой Рог)
08.10.2021 в 22:12
Французы нам не соперники, вот с Фарерами бы отскочить, да кабы. Как, рыбка Ротань, справимся ?...
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+3
0
Мироненко (Полтава)
08.10.2021 в 22:12
Нічого дивного - Франція лідер в Європі з підготовки молоді, раджу при нагоді проїхати по країні і подивитись які стадіони є в школах і ліцеях, і які розумні тренери керують тренувальним процесом.
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+1
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
08.10.2021 в 22:09
Игра-х...ня, главное - наколки и походка, как у Месси).
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+5
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
08.10.2021 в 22:08
Ротаня в топку!
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+5
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
08.10.2021 в 22:02
И что самое обидное в наших разгромных поражениях так это то, что перед этой игрой, что перед игрой Баварии с ДК, соперники громогласно заявляли о том, что проблем в игре с нашими не будет. По идее наши должны были из-за таких слов собраться, ощетинится и дать, по крайней мере, бой. Но получилось, как вы видите, игра в одну калитку, боязливая и невнятная с нашей стороны...
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+6
0
Зритель (Харьков)
08.10.2021 в 22:13
Таловеров дал бой - красная карточка. В футбол играют, а не воюют.
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+1
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
08.10.2021 в 23:08
Согласен, в футбол играют. Но бойцовские качества, кои я и имел в виду, никто не отменял. А они ( эти качества ), предполагают играть играть надёжно, цепко, но в межах правил, отдавать все силы для достижения позитивного результата, а не вяло смотреть, как мимо тебя пробегает соперник, а ты пассивно смотришь и не вступаешь в отбор...
0
0
Lil Jon (Полтава)
08.10.2021 в 21:53
От що буває коли ігноруєш гравців Ворскли
Ответить
0
-4
avatar
djeff2015 (Запорожье)
08.10.2021 в 21:53
а вот и ни х... сам Шевчук сказал, что Ротань аХ...тельный и талантливый тренер и возможно будущий самый главный в СБУ. он врать Не будет. проиграли, значит так Надо. это тренерская задумка в ходе подготовки пополнения для Самой Главной Команды Страны.
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+6
0
avatar
Drovko (Lviv)
08.10.2021 в 21:47
А Фарери з французами 1-1 зіграли...крута команда ці Фарери)
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+6
0
Soccerman (Москва)
08.10.2021 в 21:46
в названиу нужно писать не первое поражение ротаня, а очередное...
Ответить
+6
0
poni74 (Харьков)
08.10.2021 в 21:44
Потому,что три шоколадки подарил одному игроку
Ответить
+3
0
Judas (Київ)
08.10.2021 в 21:43
0 ударов по воротам((
Ответить
+1
0
avatar
Besedin
08.10.2021 в 21:43
А что не так?
Ответить
+5
0
Рівнянин (Рівне)
08.10.2021 в 21:41
Фізики і атлетизму-нуль,на відміну від шимпанзе (це точно Франція,а не Конго?).Зате майже всі в наколках.Батагов....І де Ротань відшукав такого бездарного центрхава.Замість того,щоб намагатись блокувати удар (перший і четвертий гол) він відвертається від мяча.Як завжди:збірна вічно перспективних "талантів".
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+9
-1
Lil Jon (Полтава)
08.10.2021 в 22:06
Населення України приблизно 44 млн. Африки 1.2 мільярди, недоречно тільки Конго брати до уваги+'Франція' 63 млн
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0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
08.10.2021 в 21:38
Уложились таки в "пятерочку"! Что сказать? Молодцы!
Ответить
+8
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
08.10.2021 в 21:37
Игра похожа на избиение младенцев. По моему ни одного удара в сторону ворот Франции. Да, судья наших поджимал. Фол, после которого было удаление,- оранжевый. Наши забили, но повтора не было, поэтому не ясно был ли офсайт. А в целом вышли обречёнными, хотели отсидеться, поставив автобус, но получилась боязливая игра со множеством потерь мяча без всякого намёка на атакующие действия. Короче, печальное зрелище...
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+7
0
Русланбай (Рівне)
08.10.2021 в 21:35
Повільнмими, повільеими темпами. Але ми скочуємося все глибше і глибше. Прикро це все. Чому ? Та ви і самі все розумієте .
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+3
0
avatar
Drovko (Lviv)
08.10.2021 в 21:49
бо отой совковий менталітет...ми боїмося грати у футбол з топ-командами
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.10.2021 в 21:34
Ротань протаже Павелко поздравил его с Днём рождения на 5--Ротань после такого позора нормальные тренера подают в отставку -но у тебя нет совести ты не подажь остаёться только увольнение с позором --сколько можно позорить УКРАИНУ и молодёжку -не верьте ни одному его слову
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+3
0
НикНиколаев (Минск)
08.10.2021 в 21:28
Не собирался смотреть матч, да вчера на глаза попалось интервью Миши Мудрика, в котором он утверждал, что они тоже футболисты как и французы. Посмотрел. Вывод: да, футболисты, но только французы. А вы - калечи! Как и ваш тренер. Жаль потраченного времени.
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+9
0
Kela (Одесса)
08.10.2021 в 21:25
Ротаня в сборную вместо Петракова!
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+9
-1
efim423 (odessa)
08.10.2021 в 21:40
ротаню с морозом , нужно в джунгли пигмеев обучать как мячик надувать
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+3
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
08.10.2021 в 21:55
Давно пора.....не х...Таланту томиться и пропадать!
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+2
0
avangardo (Lviv)
08.10.2021 в 21:25
Повернувся "справжній" Ротань, хоча буде говорити, що вилучення вплинуло на подальші події у матчі, а так би загнали французів за Можайськ
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+8
0
efim423 (odessa)
08.10.2021 в 21:24
ротань худший тренер за лет 10 точно
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+11
-1
НикНиколаев (Минск)
08.10.2021 в 21:32
Минус - мой, потому что таких тренеров ещё не было в истории
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+7
0


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