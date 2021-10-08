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Национальная сборная Украины

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Как фанера над Парижем. Украинская молодежка получила пять сухих голов от французов

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Первое поражение Ротаня в нынешнем отборочном цикле

Как фанера над Парижем. Украинская молодежка получила пять сухих голов от французов

lequipe.fr

Новина українською

Молодежная сборная Украины провела свой третий матч в оборонной группе Есро-2023 – на выезде с Францией. Сыграла, мягко скажем, не лучшим образом, получив болезненное поражение.

Руслан Ротань в цело выпустил прогнозируемый состав, разве что отрядил в атаку Кухаревича и оставив Мудрика в запасе.

Впрочем, какие-то перестановки в этой игре не имели особого смысла, так как наша атака за матч не создала ничего, а защита напривозила полную кошелку.

Французы начали здорово, сильно, и за первые минут 15 создали три хороших момента – Нещерет тянул, где-то нам везло, и до поры до времени сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Однако на 27-й минуте Таловеров решил зачем-то пойти в грубый подкат в совершенно не требующей того ситуации, а судья долго не думал, и удалил его с поля.

После этого эпизода осталось ждать, когда французы забьют. Забили еще до перерыва, причем дважды.

На этом игру можно было заканчивать, и даже более того, для нашей команды даже желательно было закончить.

В итоге, во втором тайме Франция, не особо напрягаюсь, забила еще 3 гола, и довела счет до катастрофических 5:0.

Хотя тут важен не столько даже результат, а игра нашей команды…

Нападения совершенно не было видно, полузащита играла только на оборону, защита не успевала против французов, да ив целом выглядела расхлябанно, и даже к Нещерету, который хоть и тянул, но часто терял позицию, есть претензии.

Впрочем, ничего катастрофического для нас в группе пока что не произошло. Мы пропустили Францию вперед, что было предсказуемо сразу после жеребьевки, и теперь нам, судя по всему, предстоит борьба за второе место, которое также является проходным.

Другое дело, что сборная Франции показала нам просто катастрофическою разницу в игре и в индивидуальном мастерстве. Да и в целом, наша молодежка цеплялась только в первом тайме.

Так что, с надеждой на лучшее, на исправление ошибок ждем следующие матчи. А что еще остается.

Франция – Украина 5:0

Голы: Калимуэндо (40), Диоп (43), Адли (64), Шерки (68), Шерки (72)

Удален: Талаверов (27)

Предупреждения: Судаков, Бадьяшиль, Мудрик

Франция: Мелье, Калулу, Салиба, Бадьяшиль (Баде, 58), Трюффер (Гюсто, 70), Адли, Тюрам (Шотар, 74), Какере, Калимуэндо-Муинга (Али Шо, 58), Гуири, Диоп (Шерки, 59).

Украина: Нещерет, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко (Белошевский, 60), Назаренко (Дубко, 33), Михайленко, Крыськив (Желизко, 46), Судаков (Мудрик, 59), Кухаревич (Вьюнник, 46)

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В статье: Украина U-21 Франция U-21
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Комментарии (7)
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Русланбай (Рівне)
08.10.2021 в 21:35
Повільнмими, повільеими темпами. Але ми скочуємося все глибше і глибше. Прикро це все. Чому ? Та ви і самі все розумієте .
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.10.2021 в 21:34
Ротань протаже Павелко поздравил его с Днём рождения на 5--Ротань после такого позора нормальные тренера подают в отставку -но у тебя нет совести ты не подажь остаёться только увольнение с позором --сколько можно позорить УКРАИНУ и молодёжку -не верьте ни одному его слову
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+1
0
НикНиколаев (Минск)
08.10.2021 в 21:28
Не собирался смотреть матч, да вчера на глаза попалось интервью Миши Мудрика, в котором он утверждал, что они тоже футболисты как и французы. Посмотрел. Вывод: да, футболисты, но только французы. А вы - калечи! Как и ваш тренер. Жаль потраченного времени.
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+5
0
Kela (Одесса)
08.10.2021 в 21:25
Ротаня в сборную вместо Петракова!
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+2
0
avangardo (Lviv)
08.10.2021 в 21:25
Повернувся "справжній" Ротань, хоча буде говорити, що вилучення вплинуло на подальші події у матчі, а так би загнали французів за Можайськ
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+4
0
efim423 (odessa)
08.10.2021 в 21:24
ротань худший тренер за лет 10 точно
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+4
-1
НикНиколаев (Минск)
08.10.2021 в 21:32
Минус - мой, потому что таких тренеров ещё не было в истории
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+1
0


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