Кривцов: Петраков - хороший человек, с ним комфортно работать

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о работе с Александром Петраковым и первых матчах под его началом.

—Как работается с Александром Петраковым?

— Отлично. Я ведь его знаю еще по юношеским сборным. Петраков – очень хороший человек, у него квалифицированный тренерский штаб. Никаких претензий или нареканий ко мне нет. С Васильичем работать комфортно.

—Когда в начале августа стало известно об отставке Андрея Шевченко и его штаба, как отреагировали?

—Для меня это стало сюрпризом, так как никаких предпосылок для этого не было. Мы лишь знали о том, что ведутся переговоры. Президент УАФ или Андрей Николаевич (Шевченко – прим. ред.) в чем-то не сошлись. Однако жизнь на этом не заканчивается, мы должны работать и дальше.

—В этом году на сборную словно напал «ничейный» синдром. С чем это связываете?

—Честно: даже не знаю, в чем тут проблема. Надеюсь, что в ближайших играх удастся сломать неприятную для нас ничейную традицию.

—Говорят, что когда что-то происходит один раз – это случайность, два – совпадение, а три – закономерность. Может это как раз тот случай, когда всей командой стоит сходить в церковь?

—Не знаю. Думаю, что тут на Бога нельзя надеяться: в таких случаях мы ведь остаемся футболистами и продолжаем играть. Просто нужно быть сконцентрированнее и более внимательнее вести себя на тренировках и в играх.

—Недавние два отборочных матча многие считали переломными, однако вновь не обошлось без очковых потерь. Теперь в Финляндии кровь из носу нужно только побеждать. Это не давит психологически?

—Я рад, что после предыдущих матчей, в которых мы набрали всего пять очков, мы остаемся «в игре». Понятное дело, что это не тот результат, на который все надеялись. Теперь уже все зависит от нас. Разумеется, есть давление. Но мы будем с ним справляться и пытаться добиться нужного результата.