  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Тренер Финляндии: Украина будет играть на победу
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Финляндии: Украина будет играть на победу

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Финны ожидают атакующей игры от нашей сборной

Тренер Финляндии: Украина будет играть на победу

palloliitto.fi

Новина українською

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Украиной.

"Украина обязательно будет играть на победу, ведь она не получила еще ни разу не побеждала в группе. С другой стороны, украинцы ни разу и не проиграли. Во время матча их уровень давления на нас обязательно будет меняться. Мы уже видели такое. Одним из наших направлений развития игры является то, как с помощью прессинга мы можем справиться с сильными соперниками.

И у них, и у нас есть потери. Если рассматривать футболистов сборной Украины, то как минимум 10 игроков с прогнозируемого стартового состава выступают в нынешней Лиге чемпионов. А единственный, кто не играет там, - полузащитник из английской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко. Поэтому у них высокий уровень исполнителей, даже несмотря на отсутствие Зинченко и Малиновского. Это квалифицированная, физически сильная команда. Чтобы добиться успеха, завтра нам нужно будет приложить максимум усилий", - сказал Канерва.

Напомним, что поединок Финляндия - Украина состоится в субботу, 9 октября, и начнется в 19.00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Финляндия Маркку Канерва
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...