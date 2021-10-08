Тренер Финляндии: Украина будет играть на победу

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Украиной.

"Украина обязательно будет играть на победу, ведь она не получила еще ни разу не побеждала в группе. С другой стороны, украинцы ни разу и не проиграли. Во время матча их уровень давления на нас обязательно будет меняться. Мы уже видели такое. Одним из наших направлений развития игры является то, как с помощью прессинга мы можем справиться с сильными соперниками.

И у них, и у нас есть потери. Если рассматривать футболистов сборной Украины, то как минимум 10 игроков с прогнозируемого стартового состава выступают в нынешней Лиге чемпионов. А единственный, кто не играет там, - полузащитник из английской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко. Поэтому у них высокий уровень исполнителей, даже несмотря на отсутствие Зинченко и Малиновского. Это квалифицированная, физически сильная команда. Чтобы добиться успеха, завтра нам нужно будет приложить максимум усилий", - сказал Канерва.