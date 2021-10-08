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Тренер Финляндии: Украина будет играть на победу
Финны ожидают атакующей игры от нашей сборной
palloliitto.fi
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча отбора
"Украина обязательно будет играть на победу, ведь она не получила еще ни разу не побеждала в группе. С другой стороны, украинцы ни разу и не проиграли. Во время матча их уровень давления на нас обязательно будет меняться. Мы уже видели такое. Одним из наших направлений развития игры является то, как с помощью прессинга мы можем справиться с сильными соперниками.
И у них, и у нас есть потери. Если рассматривать футболистов сборной Украины, то как минимум 10 игроков с прогнозируемого стартового состава выступают в нынешней Лиге чемпионов. А единственный, кто не играет там, - полузащитник из английской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко. Поэтому у них высокий уровень исполнителей, даже несмотря на отсутствие Зинченко и Малиновского. Это квалифицированная, физически сильная команда. Чтобы добиться успеха, завтра нам нужно будет приложить максимум усилий", - сказал Канерва.
Напомним, что поединок Финляндия - Украина состоится в субботу, 9 октября, и начнется в 19.00.
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