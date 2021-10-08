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Последняя тренировка перед Финляндией. Петраков почти определился с составом - ФОТО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сборная Украины провела тренировку на поле Олимпийского стадиона в Хельсинки

Последняя тренировка перед Финляндией. Петраков почти определился с составом - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины провела тренировку на поле Олимпийского стадиона в Хельсинки.

После разминки команда провела предматчевую тренировку, сделав упор на тактику. Тренерский штаб практически определился с составом на завтрашний матч. Сегодня вечером Александр Петраков выберет 23-х исполнителей, которые попадут в заявку на отборочный поединок.

Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится в субботу, 9 октября и начнется в 19:00.

Последняя тренировка перед Финляндией. Петраков почти определился с составом - ФОТО - изображение 1Последняя тренировка перед Финляндией. Петраков почти определился с составом - ФОТО - изображение 2Последняя тренировка перед Финляндией. Петраков почти определился с составом - ФОТО - изображение 3Последняя тренировка перед Финляндией. Петраков почти определился с составом - ФОТО - изображение 4Последняя тренировка перед Финляндией. Петраков почти определился с составом - ФОТО - изображение 5Последняя тренировка перед Финляндией. Петраков почти определился с составом - ФОТО - изображение 6Последняя тренировка перед Финляндией. Петраков почти определился с составом - ФОТО - изображение 7Последняя тренировка перед Финляндией. Петраков почти определился с составом - ФОТО - изображение 8
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В статье: Украина Финляндия
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Источник:
УАФ

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