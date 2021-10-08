Национальная сборная Украины
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Последняя тренировка перед Финляндией. Петраков почти определился с составом - ФОТО
Сборная Украины провела тренировку на поле Олимпийского стадиона в Хельсинки
Фото Павла Кубанова - УАФ
После разминки команда провела предматчевую тренировку, сделав упор на тактику. Тренерский штаб практически определился с составом на завтрашний матч. Сегодня вечером Александр Петраков выберет 23-х исполнителей, которые попадут в заявку на отборочный поединок.
Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится в субботу, 9 октября и начнется в 19:00.
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Источник:УАФ
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