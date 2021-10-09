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Кривцов: Мы потеряли ряд хороших футболистов, которых нам не хватает

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Считает, что это не скажется на результате

Кривцов: Мы потеряли ряд хороших футболистов, которых нам не хватает

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал кадровое состояние "сине-желтых" перед матчем против Финляндии:

"Травмированные? Я думаю, что не скажется. Хотя вы правы: мы действительно потеряли ряд хороших футболистов, которых нам не будет хватать. Но полагаю, что тренерский штаб найдет, кем их заменить.

У нас нет проблем с игроками. Среди защитников все живы-здоровы. Да, Миколенко выбыл из строя, однако его есть кем заменить", - сказал Кривцов.

Напомним, что октябрьский сбор команды пропустят Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Анатолий Трубин.

Поединок между Финляндией и Украиной запланирован на сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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В статье: Сергей Кривцов Руслан Малиновский Александр Зинченко Виталий Миколенко Анатолий Трубин
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.10.2021 в 10:52
Это вам не хватает, а им хватает! Там скоро с Черноморца начнут подтягивать, если что!
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
09.10.2021 в 11:44
главное, чтоб не из Мариуполя :)
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