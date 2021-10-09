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Кривцов: Мы потеряли ряд хороших футболистов, которых нам не хватает
Считает, что это не скажется на результате
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал кадровое состояние "сине-желтых" перед матчем против Финляндии:
"Травмированные? Я думаю, что не скажется. Хотя вы правы: мы действительно потеряли ряд хороших футболистов, которых нам не будет хватать. Но полагаю, что тренерский штаб найдет, кем их заменить.
У нас нет проблем с игроками. Среди защитников все живы-здоровы. Да, Миколенко выбыл из строя, однако его есть кем заменить", - сказал Кривцов.
Напомним, что октябрьский сбор команды пропустят Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Анатолий Трубин.
Поединок между Финляндией и Украиной запланирован на сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
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