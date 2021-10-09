Кривцов: Мы потеряли ряд хороших футболистов, которых нам не хватает

Центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал кадровое состояние "сине-желтых" перед матчем против Финляндии:

"Травмированные? Я думаю, что не скажется. Хотя вы правы: мы действительно потеряли ряд хороших футболистов, которых нам не будет хватать. Но полагаю, что тренерский штаб найдет, кем их заменить.

У нас нет проблем с игроками. Среди защитников все живы-здоровы. Да, Миколенко выбыл из строя, однако его есть кем заменить", - сказал Кривцов.