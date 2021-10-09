  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Без Пихаленка. Сборная Украины объявила заявку на матч против Финляндии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Пихаленка. Сборная Украины объявила заявку на матч против Финляндии

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Дебют пока откладывается

Без Пихаленка. Сборная Украины объявила заявку на матч против Финляндии

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Национальная сборная Украины проведет свой шестой матч в рамках отбора на ЧМ-2022 против сборной Финляндии. Главный наставник "сине-желтых" Александр Петраков определился с заявкой на матч.

  • Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык.
  • Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 8. Виктор Корниенко, 13. Илья Забарный, 16. Артем Шабанов, 18. Александр Тимчик, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.
  • Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Сергей Булеца.
  • Нападающие: 9. Роман Яремчук, 19. Артем Довбик, 20. Даниил Сикан.

В финальный список из 23 игроков не вошел только новичок сборной Украины Александр Пихальонок.

Напомним, что встреча между Финляндией и Украиной состоится сегодня на стадионе "Олимпийский" в Хельсинки. Стартовый свисток матча запланирован на 19:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Финляндия Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
martinchik (Bogorodchanu)
09.10.2021 в 11:42
Якщо вийдуть Яремчук з Довбиком у старті, тоді побачу що в Петракова є "яйця"
Ответить
0
0
avatar
Il Gatto
09.10.2021 в 11:42
Ну без таланта Піхальонка нам точно труба. Надіюсь незамінний Булеца його замінить… хоча, не виключено, що Фізруков зіграє в три опорних — Харатін, Сидорчук і Степаненко —, не даремно ж він десять раз дивився матч фінів і запам’ятовував чотири прізвище їхніх гравців
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.10.2021 в 10:47
Ставлю на 1.1
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.10.2021 в 10:46
Чтобы вы продули! Не вздумайте выпускать никого кроме голубых, Ярмоленко и Яремчука!!!
Ответить
+2
-2
avatar
zloyded (Киев)
09.10.2021 в 11:25
Що б ти всра...ся!!!
Ответить
0
-2
avatar
Il Gatto
09.10.2021 в 11:43
Петраков, перелогінься
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...