Национальная сборная Украины
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Без Пихаленка. Сборная Украины объявила заявку на матч против Финляндии
Дебют пока откладывается
УАФ/Павло Кубанов
Национальная сборная Украины проведет свой шестой матч в рамках отбора на ЧМ-2022 против сборной Финляндии. Главный наставник "сине-желтых" Александр Петраков определился с заявкой на матч.
- Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык.
- Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 8. Виктор Корниенко, 13. Илья Забарный, 16. Артем Шабанов, 18. Александр Тимчик, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.
- Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Сергей Булеца.
- Нападающие: 9. Роман Яремчук, 19. Артем Довбик, 20. Даниил Сикан.
В финальный список из 23 игроков не вошел только новичок сборной Украины Александр Пихальонок.
Напомним, что встреча между Финляндией и Украиной состоится сегодня на стадионе "Олимпийский" в Хельсинки. Стартовый свисток матча запланирован на 19:00.
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Источник:УАФ
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Комментарии (6)
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martinchik (Bogorodchanu)
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Il Gatto
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