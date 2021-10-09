Без Пихаленка. Сборная Украины объявила заявку на матч против Финляндии

Национальная сборная Украины проведет свой шестой матч в рамках отбора на ЧМ-2022 против сборной Финляндии. Главный наставник "сине-желтых" Александр Петраков определился с заявкой на матч.

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык.

1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык. Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 8. Виктор Корниенко, 13. Илья Забарный, 16. Артем Шабанов, 18. Александр Тимчик, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.

2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 8. Виктор Корниенко, 13. Илья Забарный, 16. Артем Шабанов, 18. Александр Тимчик, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко. Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Сергей Булеца.

5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Сергей Булеца. Нападающие: 9. Роман Яремчук, 19. Артем Довбик, 20. Даниил Сикан.

В финальный список из 23 игроков не вошел только новичок сборной Украины Александр Пихальонок.

Напомним, что встреча между Финляндией и Украиной состоится сегодня на стадионе "Олимпийский" в Хельсинки. Стартовый свисток матча запланирован на 19:00.