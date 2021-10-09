Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финляндия - Украина. Команды определились с цветом футболок на матч
Без неожиданностей
Сегодня, 9 октября, сборная Украины пожалует в гости к Хельсинки, где проведет матч квалификации на ЧМ-2022 против сборной Финляндии.
На предматчевой совещании представители обеих команд определились с цветом форм, в которых проведут поединок. Финны сыграют в традиционных для себя домашних белых цветах (голкипер - в желтом), а украинцы проведут встречу в выездном комплекте (вратарь - в зеленом).
Напомним, что в мартовском матче в Киеве Украина играла в желтых футболках, а "суоми" - в белых.
Стартовый свисток запланирован на 19:00. Сейчас "сине-желтые" занимают второе место в группе D.
Популярное сейчас
- Следим за будущим соперником. Казахстан - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча на 9 октября 2021
- Провал украинской молодежки, 30 претендентов на Золотой мяч. Главные новости за 8 октября
- Финляндия - Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2022 на 09.10.2021
- "Так будет всегда". Петраков очень сухо и холодно пообщался с журналистами
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца