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Национальная сборная Украины

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Финляндия - Украина. Команды определились с цветом футболок на матч

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Без неожиданностей

Финляндия - Украина. Команды определились с цветом футболок на матч

Новина українською

Сегодня, 9 октября, сборная Украины пожалует в гости к Хельсинки, где проведет матч квалификации на ЧМ-2022 против сборной Финляндии.

На предматчевой совещании представители обеих команд определились с цветом форм, в которых проведут поединок. Финны сыграют в традиционных для себя домашних белых цветах (голкипер - в желтом), а украинцы проведут встречу в выездном комплекте (вратарь - в зеленом).

Финляндия - Украина. Команды определились с цветом футболок на матч - изображение 1
Финляндия - Украина. Команды определились с цветом футболок на матч - изображение 2

Напомним, что в мартовском матче в Киеве Украина играла в желтых футболках, а "суоми" - в белых.

Стартовый свисток запланирован на 19:00. Сейчас "сине-желтые" занимают второе место в группе D.

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В статье: Украина Финляндия
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Источник:
УАФ

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