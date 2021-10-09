Финляндия - Украина. Команды определились с цветом футболок на матч

Сегодня, 9 октября, сборная Украины пожалует в гости к Хельсинки, где проведет матч квалификации на ЧМ-2022 против сборной Финляндии.

На предматчевой совещании представители обеих команд определились с цветом форм, в которых проведут поединок. Финны сыграют в традиционных для себя домашних белых цветах (голкипер - в желтом), а украинцы проведут встречу в выездном комплекте (вратарь - в зеленом).

Напомним, что в мартовском матче в Киеве Украина играла в желтых футболках, а "суоми" - в белых.

Стартовый свисток запланирован на 19:00. Сейчас "сине-желтые" занимают второе место в группе D.